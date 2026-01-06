Pacjent wypadł z okna w szpitalu! 64-latek nie żyje

Tragedia w szpitalu w Busku-Zdroju. 64-letni pacjent wypadł przez okno i zginął

Dramatyczne wydarzenia w szpitalu w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie)! Pacjent zginął po upadku z trzeciego piętra. Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 stycznia, w godzinach popołudniowych. Z okna na trzecim piętrze jednego z budynków wypadł 64-letni mężczyzna. Pacjent nie przeżył upadku, mimo podjętej na miejscu reanimacji. Jak informują służby, brak pacjenta zauważyły pielęgniarki. Chwilę później zwrócono uwagę na otwarte okno w toalecie na trzecim piętrze. Ciało mężczyzny odnaleziono na ziemi przy budynku szpitala. Próby ratowania życia okazały się bezskuteczne. "W poniedziałek, 5 stycznia, w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie, że z okna jednego z budynków szpitala wypadł 64-letni mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować" - przekazał asp. szt. Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję. Na obecnym etapie śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. "Na razie wykluczyliśmy, że zdarzenie ma charakter kryminalny" - zaznaczył asp. szt. Piwowarski. Jednocześnie podkreślił, że jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też pacjent targnął się na swoje życie. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań. Zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności śmierci pacjenta.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14–22116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu800 121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14–20800 111 123 - Bezpłatny telefon wsparcia programu Tumbo Pomaga, czyli pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-1822 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17–20800 120 002 - Niebieska linia - dla doświadczających przemocy czynna 24 godziny na dobę

