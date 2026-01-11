Kielce jak Himalaje? Niesamowity lodospad powstaje na Kadzielni. Zobacz zdjęcia

Kielce: Lodospad na Kadzielni – zimowa atrakcja na skalę kraju

Lodospad, czyli zamarznięty wodospad, to formacja, którą zazwyczaj podziwia się w górach, takich jak Alpy czy Himalaje. Dzięki inicjatywie lokalnych pasjonatów, Kielce zyskują własną wersję tego spektakularnego zjawiska. W poprzednich latach lodospad na Kadzielni przyciągał turystów i alpinistów z całej Polski, stając się symbolem zimowej atrakcji regionu. Woda wykorzystywana do tworzenia lodospadu pochodzi z dawnego Jeziorka Szmaragdowego. Specjalna pompa transportuje ją na szczyt Skałki Geologów, gdzie woda, zamarzając, tworzy imponującą lodową strukturę. Jak informał Urząd Miasta Kielce, efekty pracy pompy są już widoczne.

Jeśli pogoda dopisze, lodospad będzie szybko narastał, a jego wygląd będzie zmieniał się z dnia na dzień. To sprawia, że warto regularnie odwiedzać Kadzielnię, aby na własne oczy obserwować, jak powstaje ta unikatowa w skali kraju atrakcja. – „Właściwie codziennie można będzie obserwować, jak się zmienia. Dlatego zachęcamy do spacerów i podziwiania tej unikatowej w skali kraju atrakcji – przekazał Urzęd Miasta Kielce

Lodospad w Kielcach – pamiętaj o bezpieczeństwie!

Podziwiając lodospad, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności. Choć piękny, może być niebezpieczny. Nie wolno podchodzić pod sople ani próbować wspinać się na lodospad bez odpowiedniego doświadczenia, zabezpieczenia i asekuracji. Takie próby mogą być śmiertelnie niebezpieczne.