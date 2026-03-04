Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Ratownicy wynieśli z domu trzy osoby, finał jest tragiczny

Pożar przy ulicy Paryskiej. Służby walczyły o życie poszkodowanych

Do dramatycznych scen doszło w środę, 4 marca we wczesnych godzinach porannych. Gdy strażacy dotarli na ulicę Paryską, natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej i przeszukania budynku.

Z płonącego wnętrza ratownicy wynieśli trzy nieprzytomne osoby. Niestety, mimo podjętej natychmiast reanimacji i wysiłków medyków, życia ewakuowanych nie udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują służby, zabezpieczając teren pogorzeliska.

W trakcie akcji okazało się, że budynek zdążyła opuścić jeszcze jedna osoba. Mężczyzna ewakuował się z płonącego domu o własnych siłach jeszcze przed przybyciem służb, jednak z powodu odniesionych poparzeń oddalił się z miejsca zdarzenia. Został on odnaleziony przez służby i obecnie znajduje się pod opieką medyków.

Na ten moment nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną pojawienia się ognia w drewnianej konstrukcji. Funkcjonariusze policji, działając pod ścisłym nadzorem prokuratury, wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

