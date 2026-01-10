Pijany kierowca uciekał przed policją! Dachowanie i ranni funkcjonariusze

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-10 7:13

Dramatyczny pościg w Kielcach (woj. świętokrzyskie). Sześć osób, w tym dwóch policjantów, trafiło do szpitala po policyjnym pościgu, który zakończył się dachowaniem samochodu na ul. Podklasztornej. Kontroli próbował uniknąć 22-letni mężczyzna.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Grand Warszawski/ Getty Images Rodzice poszukiwani z uwagi na szkodliwą ideologię
Super Express Google News

Dramat w Kielcach! Pijany kierowca uciekał przed policją, sześć osób rannych, w tym funkcjonariusze

W piątek (9 stycznia) po godz. 21 przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach policjanci drogówki zwrócili uwagę na Audi. Stan techniczny pojazdu wzbudził ich zastrzeżenia. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zacząć uciekać.

Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, pościg zakończył się przy ul. Podklasztornej, gdzie 22-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował. W samochodzie oprócz kierowcy, było trzech pasażerów.

Sześć osób, w tym dwóch policjantów, trafiło do szpitala. Badanie wykazało, że 22-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

Sprawa ta ponownie otwiera dyskusję na temat surowości kar dla pijanych kierowców oraz skuteczności egzekwowania zakazów prowadzenia pojazdów. Warto podkreślić, że jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z najpoważniejszych przestępstw drogowych, które każdego roku pochłania setki ofiar i prowadzi do tysięcy tragedii na polskich drogach. Ten incydent w Kielcach jest kolejnym przypomnieniem o konieczności zachowania trzeźwości i odpowiedzialności za kierownicą.

CZYTAJ TEŻ: Pacjent wypadł z okna w szpitalu! 64-latek nie żyje

Polecany artykuł:

Kierujący mitsubishi dostał 154 punkty karne! 29-latek jeździł nawet chodnikiem…
Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe?
Dudek o polityce 09.01.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŚCIG POLICYJNY
KIELCE
PIJANY KIEROWCA