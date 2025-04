i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Zmiany na maturze 2024. Nowe zasady oceniania uczniów. To musisz wiedzieć przed egzaminem / Zdjęcie ilustracyjne

Matura

Koniec matematyki na maturze? Zapadła ostateczna decyzja. Nie wszyscy będą zadowoleni

Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów? To pytanie od lat wywołuje gorące dyskusje. Temat powrócił za sprawą petycji, którą do Sejmu skierowała psycholog Anna Dróżdż. Domagała się ona zniesienia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, argumentując, że nie wyrównuje on szans, a wręcz pogłębia nierówności i generuje niepotrzebny stres wśród uczniów. Jest już decyzja w sprawie matury z matematyki.