Matura 2025

Matura jednak miesiąc później? Uczniowie oczekują zmian. Szefowa MEN komentuje

Matura to najważniejszy egzamin w życiu każdego młodego człowieka. Matura to egzamin kończący naukę w szkole średniej. Zdanie matury jest konieczne, jeśli ktoś planuje kontynuować edukację i pójść na studia. Matura od zawsze była przeprowadzana w maju, jednak nie wszystkim podoba się ten termin. Czy to zapowiedź zmian?