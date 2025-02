Matura 2025. Co z telefonami i smartwatchami na sali egzaminacyjnej? Można czy nie? Ostateczne wyjaśnienie CKE

Matura 2025 rozpocznie się w poniedziałek 5 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach na maturzystów czekają egzaminy z pozostałych przedmiotów. We wtorek 6 maja matematyka, a w środę 7 maja język obcy. Matura 2025 zakończy się 24 maja 2025 roku. Egzamin maturalny będzie przeprowadzony ściśle według zasad i reguł ustalonych i ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Złamanie tych zasad przez maturzystę może skutkować nie wpuszczeniem na salę egzaminacyjną lub przerwaniem egzaminu.

Matura 2025. Telefony i smartwatche na sali egzaminacyjnej?

Pytanie co z telefonami, bez których młodzi ludzi praktycznie się nie rozstają? Zerknijmy, co o tym mówi CKE. "Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych (urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z internetem) bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali." W innym miejscu CKE informuje: "Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego, w tym przede wszystkim o zakazie wnoszenia oraz korzystania z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów komórkowych, smartwatchy [...] "

Aby zdać maturę 2025 należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo, w przypadku języka obcego nowożytnego, na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Matura 2025

Termin główny: 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty): od 5 do 22 maja.