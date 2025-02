i Autor: Super Express

co na to uczniowie?

Matura 2025 bez matematyki? Poznaliśmy alternatywę. To będzie prawdziwa rewolucja!

Przez 25 lat, aż do 2010 roku, matematyka nie była obowiązkowym przedmiotem na maturze. Po jej ponownym wprowadzeniu jako przedmiotu obowiązkowego, uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30% punktów, co dla wielu stanowi duże wyzwanie. Co roku to właśnie matematyka sprawia maturzystom najwięcej trudności – najwięcej uczniów oblewa egzamin właśnie z tego przedmiotu, a poprawka w sierpniu jest najczęściej pisana właśnie z matematyki. Z drugiej strony, matematyka jest drugim najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym, zaraz po języku angielskim. Mimo to pojawił się pomysł jej zniesienia jako przedmiotu obowiązkowego na maturze. Skąd ten postulat?