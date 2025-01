Kuracjusze masowo rezygnują z turnusów. Sanatoria tracą na atrakcyjności?

Spis treści

Wyjazdy do sanatorium były luksusem. Dziś sprawa przedstawia się nieco inaczej

Jeszcze kilka lat temu wyjazd do sanatorium był prawdziwym luksusem, na który czasami czekało się nawet dwa lata. Aktualnie kolejki nie są już tak długie, lecz nadal trzeba uzbroić się w cierpliwość, bowiem okres oczekiwania to zazwyczaj około 9-10 miesięcy. Co ciekawe, mimo tego, że czeka się mniej, to niestety mniej jest również chętnych na leczenie sanatoryjne. Drastyczny spadek zauważalny jest m.in. w województwie łódzkim, lecz problem ten dotyka także inne lokalizacje.

Masowe rezygnacje z turnusów. Kuracjusze nie chcą wyjeżdżać

Okazuje się, że pacjenci w szczególności zimą masowo rezygnują z pobytów sanatoryjnych. Dlaczego jednak tak się dzieje? Część kuracjuszy nie wyobraża sobie spacerować w taką pogodę czy pozostawić domu i zwierząt bez opieki, a jeszcze inni twierdzą, że mają problem ze spakowaniem jednej walizki na taki wyjazd o tej porze roku.

Niektórzy rezygnują, argumentując to koniecznością palenia zimą w piecu, obowiązkiem opiekowania się bliskimi, a seniorzy narzekają na zbyt krótki dzień i mrozy. Jeden z kuracjuszy zwrócił skierowanie na leczenie, bo w sanatorium, w którym miał się leczyć, nie było bezpłatnego Wi-Fi - wyjaśnia Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, cytuje portal medonet.pl.

Według seniorów niekiedy rezygnacja z turnusów zimą ma również swoje podłoże w braku baz zabiegowych na miejscu w ośrodku. To wymusza na kuracjuszach codzienne podróże do innych budynków, a dla osób starszych nie jest to niestety nic łatwego. Dodatkowo kolejnym powodem wymuszającym rezygnację z wyjazdów jest duża odległość od domu - niektóre osoby mieszkające na północy kraju, mogą zostać przydzielone do ośrodka zlokalizowanego nawet 600 km od miejsca zamieszkania. W okresie okołoświątecznym oraz gdy pogoda nie dopisuje, takowe podróże nie cieszą się popularnością.

