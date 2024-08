Wilfredo Leon wyróżniony. Czegoś takiego jeszcze nie miał. Uśmiechał się od ucha do ucha

Turnus do sanatorium z NFZ. Te koszty musi ponieść kuracjusz

Wyjazdy do sanatoriów w ramach NFZ w ostatnich latach zyskały na popularności. Coraz więcej osób decyduje się na takie turnusy, tym samym kolejki nieustannie się wydłużają. Mimo to kuracjusze cierpliwie czekają na swoją kolej, bowiem taki wyjazd to spora oszczędność.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny, ponieważ opłaca go NFZ, a pacjenci płacą między innymi za przejazd na i z leczenia uzdrowiskowego, częściowe wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach, dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne czy opłaty klimatyczne.

Oczywiście zdarza się, że wymienione powyżej kwestie są zbyt kosztowne dla niektórych osób, więc rezygnują one z takiego turnusu. Mało kto jednak wie, że niektórzy mają opcję wyjechać do sanatorium zupełnie za darmo! Kto może skorzystać z takiej oferty? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wyjazd do sanatorium za darmo. Taka opcja przysługuje tym osobom

Z bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego w sanatorium mogą skorzystać osoby, które mają skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Posiadając owy dokument można wnioskować o bezpłatny turnus. Komu jednak ten przysługuje?

Na darmowy wyjazd do sanatorium mogą liczyć między innymi:

dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,

dzieci uprawnione do renty rodzinnej,

osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne,

studenci do 26. roku życia,

pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest.

osoby, u których pojawiła się choroba zawodowa lub są ofiarami wypadków przy pracy,

osoby po leczeniu onkologicznym raka piersi,

dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Na pobyt czeka się zazwyczaj około 18 miesięcy, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na szybszy turnus mogą liczyć osoby, które znajdują się w uprzywilejowanej grupie. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Jak uzyskać skierowanie do sanatorium? Podpowiadamy, w jaki sposób zaoszczędzisz na czasie