Podziemne sanatorium hitem wśród kuracjuszy. Uwielbiają tam wracać

Sanatorium 135 metrów pod ziemią znajduje się w słynnej Wieliczce, a swoją historią sięga XIX wieku. Już w tamtym okresie zauważono, że osoby, które pracowały w kopalni, rzadko chorowały, a infekcji wówczas nie brakowało.

Z biegiem lat, a dokładnie w 1964 roku, postanowiono więc otworzyć uzdrowisko alergologiczne "Kinga". W 2011 roku natomiast Kopalnia Soli "Wieliczka" stała się oficjalnie pierwszym w Polsce podziemnym sanatorium uzdrowiskowym. Do dnia dzisiejszego kuracjusze przybywają na miejsce i regenerują się 135 metrów pod ziemią. Pobyt tutaj zaleca się w szczególności osobom, które mają problemy z układem oddechowym.

Specjalizujemy się w leczeniu astmy oskrzelowej o różnej etiologii, POCHP z towarzyszącym rozstrzeniem oskrzeli oraz wszelkich nawracających, przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, na tle alergologicznym, a także zapalnym - czytamy na stronie obiektu kopalnia.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

12

Uzdrowisko w Wieliczce oferuje sporo atrakcji swoim kuracjuszom. Co robić na miejscu?

Uzdrowisko oferuje bogatą ofertę dla kuracjuszy, a największą popularnością na miejscu cieszą się między innymi tężnie i rozbudowane powierzchnie do ćwiczeń. Warto jednak pamiętać, że Wieliczka nie jest tylko uzdrowiskiem. To wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju, które oferuje sporo atrakcji zarówno turystom, jak i kuracjuszom.

Właśnie tam znajduje się wpisana na listę UNESCO kopalnia soli, podczas której zwiedzania można zobaczyć wiele ciekawych eksponatów i pomieszczeń. W okolicy znajduje się również park św. Kingi idealny na spacery. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda kopalnia, jej wnętrza i miejsca wokół obiektu, sprawdź naszą galerię zdjęć.

Odwiedziliśmy ciechocińskie tężnie. Wrażenia? Bez zachwytu i tłumów FB

Przeczytaj także: Sanatoria nad wodą, które warto odwiedzić. Kuracjusze uwielbiają wracać do tych obiektów