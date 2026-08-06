To jedyne takie sanatorium w Polsce. Na głębokości 135 metrów zadbasz o układ oddechowy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-06 5:15

Sanatoriów w Polsce jest sporo, lecz które uznawane jest za najlepsze? Tutaj wszystko zależy od potrzeb pacjenta, lecz jeśli chcesz zadbać o zdrowie układu oddechowego, polecamy wybrać się do podziemnego uzdrowiska na południu Polski. Regeneracja pod ziemią? Tak, to możliwe i co ciekawe, bardzo zdrowe! Kuracjusze uwielbiają to miejsce z wielu względów! Więcej szczegółów poniżej.

Podziemne sanatorium hitem wśród kuracjuszy. Uwielbiają tam wracać

Sanatorium 135 metrów pod ziemią znajduje się w słynnej Wieliczce, a swoją historią sięga XIX wieku. Już w tamtym okresie zauważono, że osoby, które pracowały w kopalni, rzadko chorowały, a infekcji wówczas nie brakowało.

Z biegiem lat, a dokładnie w 1964 roku, postanowiono więc otworzyć uzdrowisko alergologiczne "Kinga". W 2011 roku natomiast Kopalnia Soli "Wieliczka" stała się oficjalnie pierwszym w Polsce podziemnym sanatorium uzdrowiskowym. Do dnia dzisiejszego kuracjusze przybywają na miejsce i regenerują się 135 metrów pod ziemią. Pobyt tutaj zaleca się w szczególności osobom, które mają problemy z układem oddechowym. 

Specjalizujemy się w leczeniu astmy oskrzelowej o różnej etiologii, POCHP z towarzyszącym rozstrzeniem oskrzeli oraz wszelkich nawracających, przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, na tle alergologicznym, a także zapalnym - czytamy na stronie obiektu kopalnia.pl.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Uzdrowisko w Wieliczce
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Uzdrowisko w Wieliczce oferuje sporo atrakcji swoim kuracjuszom. Co robić na miejscu?

Uzdrowisko oferuje bogatą ofertę dla kuracjuszy, a największą popularnością na miejscu cieszą się między innymi tężnie i rozbudowane powierzchnie do ćwiczeń. Warto jednak pamiętać, że Wieliczka nie jest tylko uzdrowiskiem. To wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju, które oferuje sporo atrakcji zarówno turystom, jak i kuracjuszom.

Właśnie tam znajduje się wpisana na listę UNESCO kopalnia soli, podczas której zwiedzania można zobaczyć wiele ciekawych eksponatów i pomieszczeń. W okolicy znajduje się również park św. Kingi idealny na spacery. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda kopalnia, jej wnętrza i miejsca wokół obiektu, sprawdź naszą galerię zdjęć. 

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WIELICZKA
SANATORIUM