Ptężny pożar w Tatrach Wysokich! Ogień trawi las, trudny teren komplikuje akcję strażaków

Pożar lasu w Tatrach Wysokich. Trudny teren komplikuje akcję strażaków

W działania gaśnicze zaangażowani są strażacy, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP), a także ochotnicy z pobliskich miejscowości. Jak przekazał TANAP, służby nadal prowadzą intensywną walkę z ogniem.

Ze względu na panującą suszę służby zwracają się również z apelem do osób przebywających w górach. Turyści powinni zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W obecnych warunkach nawet niewielkie źródło ognia lub chwila nieuwagi mogą doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru.

Popularne miejsce wśród turystów. Popradzki Staw odwiedzają również Polacy

Popradzki Staw położony jest w słowackiej części Tatr Wysokich, w Dolinie Złomisk. To popularny cel górskich wycieczek, który każdego roku przyciąga wielu turystów, w tym także osoby przyjeżdżające z Polski.

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