Konie do Morskiego Oka będą jeździć inaczej. Od września ważna zmiana

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-13 15:10

Od 1 września 2026 roku zmienią się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą pokonywać niespełna 3 km zamiast ponad 7 km. OTOZ Animals przyznaje, że to krok w dobrą stronę, ale alarmuje, że zwierzęta nadal mogą pracować w przeciążeniu.

Dwa zaprzęgi konne z turystami na trasie do Morskiego Oka. O zmianach w transporcie przeczytasz na SE.
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Konie na trasie do Morskiego Oka pojadą krócej

Lada moment zmieni się sposób funkcjonowania transportu konnego na popularnej trasie do Morskiego Oka. Wozy mają kursować jedynie między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza. Oznacza to skrócenie przejazdu z ponad 7 km do niespełna 3 km. Nowe zasady wejdą w życie 1 września.

Nowe rozwiązanie jest konsekwencją ustaleń dotyczących przyszłości transportu na jednej z najpopularniejszych tras w polskich Tatrach. Jak wynika z informacji przekazanych przez PAP, pilotaż ma być również okazją do sprawdzenia, jak w praktyce będzie funkcjonował zmieniony system przewozów.

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OTOZ Animals: krok w dobrą stronę, ale problem pozostaje

Skrócenie trasy pozytywnie, choć z dużymi zastrzeżeniami, ocenia OTOZ Animals. Organizacja od lat zabiega o zmianę sposobu przewozu turystów w kierunku Morskiego Oka, a jej docelowym postulatem pozostaje całkowita rezygnacja z transportu konnego.

Uważamy, że to krok w dobrą stronę, bo tu i teraz, doraźnie, zmniejszy cierpienie koni na tej trasie. Ale zmiany nie obejmują obiecanego zmniejszenia wozów i liczby pasażerów tak, by na tym dolnym, również dość stromym odcinku, nie dochodziło do przeciążania zwierząt - mówi Anna Plaszczyk z OTOZ Animals

Wozy pozostaną bez zmian. Tego obawiają się obrońcy zwierząt

To właśnie kwestia obciążenia koni budzi największe zastrzeżenia OTOZ Animals. Według organizacji na obecnych wozach, przy przewozie 10 osób, zwierzęta także na krótszym odcinku między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza mogą być nadmiernie obciążone.

Aktywiści uważają więc, że skrócenie dystansu łagodzi problem, ale go nie rozwiązuje. Organizacja przekonuje, że zmiana powinna obejmować jednocześnie dystans, konstrukcję i ciężar wozów oraz dopuszczalną liczbę pasażerów.

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Transport do Morskiego Oka stopniowo się zmienia

Spór o konie jest częścią znacznie szerszej dyskusji o tym, jak powinien wyglądać transport na trasie prowadzącej do jednego z najbardziej obleganych miejsc w Tatrach. Alternatywą dla tradycyjnych przewozów są elektryczne busy, o których więcej pisaliśmy tutaj: Koniec koni na trasie do Morskiego Oka? Będzie 16 nowych busów elektrycznych

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