Pogoda dla Krakowa na długi weekend 14-16 sierpnia

Nadchodzące dni w Krakowie zapowiadają się pod znakiem letniej, stabilnej aury. Prognozy na cały weekend są jednoznaczne: będzie słonecznie i bez opadów. Kluczowym elementem pogody okaże się jednak rosnąca z dnia na dzień temperatura, która pod koniec weekendu osiągnie wartości typowe dla fali upałów.

Piątek: Słoneczne i bardzo ciepłe rozpoczęcie

Weekend rozpocznie się w piątek, 14 sierpnia, od idealnej, letniej pogody. Niebo nad Krakowem będzie całkowicie bezchmurne, co zapowiada dużą dawkę słońca przez cały dzień. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie komfortowy, ale już wysoki poziom około 29 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca zrobi się znacznie chłodniej, a temperatura w nocy spadnie do około 12°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Sobota jeszcze cieplejsza

W sobotę, 15 sierpnia, trend wzrostowy temperatury będzie kontynuowany. Dzień zapowiada się na jeszcze cieplejszy niż piątek, a termometry wskażą już około 31 stopni. Będzie to pierwszy dzień weekendu, kiedy temperatura przekroczy barierę 30 stopni. Podobnie jak dzień wcześniej, na niebie nie pojawią się żadne chmury. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Noc również będzie cieplejsza – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 14°C.

Niedziela z kulminacją upałów

Zwieńczeniem weekendu będzie upalna niedziela. 16 sierpnia w Krakowie termometry poszybują do około 35 stopni Celsjusza w cieniu. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień tego weekendu. Słoneczna aura utrzyma się bez zmian, a prędkość wiatru wyniesie około 3 m/s, nie przynosząc jednak ulgi od wysokiej temperatury. Noc z niedzieli na poniedziałek także będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną wynoszącą około 18 stopni.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Taka pogoda to doskonała okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Słoneczna i bezdeszczowa aura będzie sprzyjać spacerom, wycieczkom rowerowym czy po prostu relaksowi w miejskich parkach. Szczególnie w niedzielę, podczas największych upałów, warto poszukać cienia lub ochłody w pobliżu wody. Aktywności na zewnątrz najlepiej zaplanować na godziny poranne lub późne popołudnie, aby uniknąć najsilniejszego słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather