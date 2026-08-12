Podwójne Pendolino wjedzie na polskie tory. Skład będzie miał 400 metrów!

Pendolino w podwójnym składzie

Standardowe Pendolino, czyli jednostka ED250 wykorzystywana przez PKP Intercity, ma około 187 metrów długości. Tym razem przewoźnik połączy dwa takie składy. W efekcie powstanie pociąg o długości blisko 400 metrów. To rozwiązanie pozwala znacząco zwiększyć liczbę dostępnych miejsc bez konieczności uruchamiania dwóch oddzielnych pociągów. Podwójne Pendolino będzie mogło zabrać na pokład ponad 800 pasażerów.

To nie jedyne wyjątkowo długie pociągi

Podwójne Pendolino nie będzie jedyną odpowiedzią PKP Intercity na zwiększony ruch. Przewoźnik planuje również wydłużone składy wagonowe. Wybrane pociągi będą zestawiane nawet z 14 wagonów.

Wśród nich znalazły się połączenia EIC Jantar na trasie Warszawa–Gdynia, EIC Neptun kursujący między Krakowem a Gdynią oraz EIC Posejdon łączący Warszawę z Kołobrzegiem.

Wszystko przez wzmożony ruch podczas długiego weekendu

PKP Intercity spodziewa się większego zainteresowania podróżami w dniach 13–17 sierpnia ze względu na długi weekend sierpniowy. Mamy więc gorący okres wakacyjny i długi weekend, a to oznacza ogormną liczbę tuyrstów, wybierających podróże pociągami. Jeśli również planujecie w tych dniach wycieczkę takim transportem, przygotujcie się na tłumy.

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Tak wygląda nowy pociąg PKP Intercity. Zajrzeliśmy do środka!

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Sierpniówka 2026. Gdzie jechać na długi weekend w sierpniu?

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego przypada w sobotę, 15 sierpnia, dlatego pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Termin jego wykorzystania ustala pracodawca. Jeśli uda się połączyć go z wolnym w piątek lub poniedziałek, można zyskać kilka dni na krótki wyjazd.

Dobrym kierunkiem mogą być Dziwnów, Pobierowo, Rewal, Niechorze czy Kołobrzeg, czyli nadmorskie kurorty. Alternatywą dla Bałtyku są Mazury. To propozycja dla osób, które podczas krótkiego urlopu chcą połączyć odpoczynek nad wodą z aktywnością.

Sierpniówka to także dobry moment na krótki wypad w góry. Zakopane i Podhale pozostają najbardziej oczywistym wyborem, ale w szczycie sezonu trzeba liczyć się tam z dużą liczbą turystów.