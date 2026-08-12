Katastrofa F‑16. Wojskowy myśliwiec rozbił się podczas lotu szkoleniowego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-12 17:18

Myśliwiec F‑16 rozbił się podczas rutynowego lotu szkoleniowego. Pilot maszyny w ostatniej chwili katapultował się i przeżył. Wojskowi śledczy już zapowiadają szczegółowe dochodzenie w sprawie dramatycznego incydentu.

Sylwetka myśliwca F-16 na tle pomarańczowego nieba o zachodzie słońca. O katastrofie maszyny przeczytasz na SE.
Autor: Thaklein/ Shutterstock

Katastrofa F‑16 podczas treningu

Do wypadku doszło w środę w Turcji, gdy wojskowy samolot F‑16 wykonywał lot szkoleniowy. Maszyna spadła na ziemię w rejonie prowincji Yalova. Według komunikatu tureckiego resortu obrony pilot zdołał się katapultować i przeżył, co w takich sytuacjach często bywa walką o ułamki sekund.

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Pilot F‑16 uratowany w ostatniej chwili

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że pilot został szybko odnaleziony przez służby i przewieziony do szpitala na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowały wojskowe ekipy ratunkowe oraz specjaliści od katastrof lotniczych.

Śledztwo wojskowe ustali przyczynę

Resort obrony przekazał, że dokładna przyczyna katastrofy zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia. F‑16 to podstawowe myśliwce państwa członkowskiego NATO, dlatego każdy taki incydent traktowany jest jako sprawa najwyższej wagi.

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