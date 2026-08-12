Katastrofa F‑16. Wojskowy myśliwiec rozbił się podczas lotu szkoleniowego

Katastrofa F‑16 podczas treningu

Do wypadku doszło w środę w Turcji, gdy wojskowy samolot F‑16 wykonywał lot szkoleniowy. Maszyna spadła na ziemię w rejonie prowincji Yalova. Według komunikatu tureckiego resortu obrony pilot zdołał się katapultować i przeżył, co w takich sytuacjach często bywa walką o ułamki sekund.

Pilot F‑16 uratowany w ostatniej chwili

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że pilot został szybko odnaleziony przez służby i przewieziony do szpitala na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowały wojskowe ekipy ratunkowe oraz specjaliści od katastrof lotniczych.

Śledztwo wojskowe ustali przyczynę

Resort obrony przekazał, że dokładna przyczyna katastrofy zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia. F‑16 to podstawowe myśliwce państwa członkowskiego NATO, dlatego każdy taki incydent traktowany jest jako sprawa najwyższej wagi.

⚡️A Turkish Air Force F-16 fighter jet crashed during a training flightThe incident occurred in Yalova Province. The pilot survived. Emergency services are working at the scene, and the cause of the crash is being investigated. pic.twitter.com/PbhmI9qM6z— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

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