Katastrofa F‑16. Wojskowy myśliwiec rozbił się podczas lotu szkoleniowego

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Katastrofa F‑16 podczas treningu
Do wypadku doszło w środę w Turcji, gdy wojskowy samolot F‑16 wykonywał lot szkoleniowy. Maszyna spadła na ziemię w rejonie prowincji Yalova. Według komunikatu tureckiego resortu obrony pilot zdołał się katapultować i przeżył, co w takich sytuacjach często bywa walką o ułamki sekund.
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Pilot F‑16 uratowany w ostatniej chwili
Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że pilot został szybko odnaleziony przez służby i przewieziony do szpitala na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowały wojskowe ekipy ratunkowe oraz specjaliści od katastrof lotniczych.
Śledztwo wojskowe ustali przyczynę
Resort obrony przekazał, że dokładna przyczyna katastrofy zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia. F‑16 to podstawowe myśliwce państwa członkowskiego NATO, dlatego każdy taki incydent traktowany jest jako sprawa najwyższej wagi.