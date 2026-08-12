Sceny grozy na ulicy w Düsseldorfie. Polak rzucił się na swoją żonę z nożem!

Atak na oczach przechodniów

Do dramatu doszło w sobotnie popołudnie, 9 sierpnia, na Oberbilker Allee, tuż przed jednym z lokali gastronomicznych. Według ustaleń śledczych napastnik spotkał tam na swoją żonę i natychmiast wszczął awanturę.

47‑letni Polak miał gwałtownie rzucić się na kobietę, używając siły fizycznej, a następnie wyciągnąć nóż. Policja ocenia, że jego działania wskazywały na zamiar pozbawienia życia.

Bohaterska reakcja świadków

Wszystko działo się na oczach przechodniów, którzy – zamiast uciekać – ruszyli kobiecie na pomoc.

– Kilku świadków wykazało się wyjątkową odwagą. Obezwładnili napastnika i utrzymali go do czasu przyjazdu policjantów – przekazują funkcjonariusze z Düsseldorfu.

Jeden z mężczyzn, który rzucił się na pomoc, został lekko ranny i wymagał ambulatoryjnej pomocy medycznej.

Polak zatrzymany. Prokuratura mówi o próbie zabójstwa

Agresywny 47‑latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony na komisariat. Policjanci pobrali od niego próbki krwi, co może wskazywać, że sprawdzano, czy był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Prokuratura w Düsseldorfie ocenia zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia miał zostać doprowadzony przed sędziego śledczego.

Kobieta miała ogromne szczęście

Choć atak wyglądał dramatycznie, kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń. Policja podkreśla, że to zasługa natychmiastowej reakcji świadków, którzy nie wahali się wkroczyć do akcji.

Oberbilk w szoku po brutalnym ataku

Mieszkańcy dzielnicy Oberbilk są wstrząśnięci. To kolejny przypadek przemocy domowej, który rozgrywa się w miejscu publicznym. Policja apeluje o zgłaszanie podobnych incydentów i przypomina, że szybka reakcja może uratować życie.

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