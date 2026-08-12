Poraził go piorun, wszystko się nagrało! Zobacz, co widać na telefonie

Nagrywał kolegów na polu golfowym. Nagle uderzył w niego piorun. Wszystko się nagrało

Do tego groźnego zdarzenia doszło w piątek na polu golfowym Pebble Creek w pobliżu Cincinnati w amerykańskim stanie Ohio. Chris Schiavone grał tam w golfa razem ze znajomymi. W pewnym momencie pogoda gwałtownie się pogorszyła. Nad pole golfowe nadeszła burza, a po deszczu teren zrobił się błotnisty. Wózek golfowy, którym poruszała się grupa, ugrzązł. Schiavone wyciągnął telefon i zaczął nagrywać kolegów próbujących uwolnić pojazd. Nie spodziewał się, że za chwilę zarejestruje moment, w którym sam znajdzie się w niebezpieczeństwie. Na nagraniu widać nagły, bardzo jasny błysk. W tym momencie piorun uderza Schiavone'a w rękę i powala go na ziemię.

"Mówią, że szansa to jedna na milion". Porażony piorunem przeżył

Mężczyzna później opowiadał, że po uderzeniu na pewien czas stracił czucie w całym ciele. Miał również problemy ze słuchem. Obrażenia nie zagrażały jednak jego życiu. Obecnie dochodzi do siebie. Nagranie Schiavone opublikował później w mediach społecznościowych. Film został obejrzany ponad dwa miliony razy. – Mówią, że szansa to jedna na milion – napisał. Przyznał też, że miał ogromne szczęście, że przeżył. Pod filmem pojawiło się wiele komentarzy. Część internautów zwróciła uwagę, że podczas burzy Schiavone znajdował się pod drzewem i trzymał parasol. To bardzo niebezpieczne zachowanie.

Pola golfowe należą do miejsc, w których podczas burzy ryzyko porażenia piorunem jest szczególnie duże. To otwarte przestrzenie, na których znajdują się pojedyncze wysokie obiekty, w tym drzewa. Amerykańska National Weather Service zaleca, aby po usłyszeniu grzmotu jak najszybciej schronić się w bezpiecznym budynku. Nie należy czekać, aż burza znajdzie się bezpośrednio nad nami. Podczas burzy nie powinno się też szukać schronienia pod samotnymi drzewami.

Sonda Czy widziałeś kiedyś z bliska uderzenie pioruna w ziemię? Tak Nie

A golfer captured the terrifying moment he was struck by lightning during a severe storm in Cincinnati, Ohio. Chris Schiavone was filming as his group prepared to leave Pebble Creek Golf Course when lightning struck him, knocking him to the ground. Schiavone said he temporarily… pic.twitter.com/SMuzS2ko8q— Eyewitness News (@ABC7NY) August 11, 2026

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