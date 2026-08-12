Dziś całkowite zaćmienie Słońca w Europie! O której godzinie się zacznie?

Całkowite zaćmienie Słońca 12 sierpnia. Gdzie zapadnie ciemność i co zobaczymy w Polsce?

W środę, 12 sierpnia, cień Księżyca przejdzie przez dużą część północnej półkuli. W wąskim pasie będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. W kontynentalnej części Europy takie zjawisko wystąpi po raz pierwszy od 1999 roku. W innych miejscach, w tym w Polsce, zaćmienie będzie częściowe. Droga cienia Księżyca rozpocznie się na północy Rosji. Następnie przejdzie przez Ocean Arktyczny i wschodnią Grenlandię, po czym dotrze do zachodniej Islandii. Później cień ruszy przez północny Atlantyk w stronę Europy.

W Reykjaviku całkowite zaćmienie rozpocznie się około godz. 17.48 czasu lokalnego. Najdłuższa faza całkowita wystąpi jednak nad północnym Atlantykiem, na zachód od Islandii.

Kolejnym miejscem na trasie cienia będzie Półwysep Iberyjski. Pas całkowitego zaćmienia przejdzie przez północną Hiszpanię i na krótko zahaczy o północno-wschodnią Portugalię. W północno-zachodniej Hiszpanii całkowite zaćmienie zacznie się około godz. 20.28 czasu lokalnego. Słońce będzie już wtedy nisko nad horyzontem.

Cień przejdzie następnie w stronę wybrzeża Morza Śródziemnego i Balearów. Całe zjawisko zakończy się o zachodzie Słońca.

Częściowe zaćmienie w większości Europy, również w Polsce

Poza wąskim pasem całkowitego zaćmienia Księżyc zakryje tylko część tarczy Słońca. Tak będzie w większości Europy, m.in. we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Częściowe zaćmienie będzie widoczne także w północno-zachodniej Afryce oraz w części Ameryki Północnej – m.in. na Alasce, w Kanadzie i na północy USA.

Podczas całkowitego zaćmienia na kilka chwil robi się znacznie ciemniej, spada temperatura, a na niebie mogą pojawić się gwiazdy. Widoczna staje się również korona słoneczna. Poza fazą całkowitą Słońca nie wolno jednak oglądać bez odpowiednich okularów ochronnych.

Kolejne całkowite zaćmienie nastąpi już 2 sierpnia 2027 roku. Jego pas przejdzie m.in. przez południową Hiszpanię, Maroko, Algierię, Tunezję, Libię, Egipt, Arabię Saudyjską i Jemen. Następne takie zjawiska będą widoczne m.in. w Australii i Nowej Zelandii w 2028 roku, południowej Afryce w 2030 oraz Japonii w 2035 roku.

W Polsce 12 sierpnia zobaczymy zaćmienie częściowe. Zacznie się, zależnie od miasta, około godz. 19.10–19.20 i będzie trwało do zachodu Słońca. Najlepsze warunki będą na zachodzie i północy kraju. W Kotlinie Kłodzkiej Księżyc zasłoni nawet około 88 proc. tarczy. W Warszawie zaćmienie zacznie się o 19.15, w Łodzi o 19.16, a we Wrocławiu o 19.17.

Sonda Masz zamiar obserwować zaćmienie Słońca? Tak, nie mogę się doczekać! Nie, nie mam tego w planach

🌓 😎 EXPLAINED: Everything you need to know about the August 12 solar eclipseA total #solareclipse will be visible across parts of Europe, including Spain and Iceland, on August 12. Here's everything you need to know about the rare event, where and when to see it, and how to… pic.twitter.com/8eRczP1RUR— AFP News Agency (@AFP) August 11, 2026

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