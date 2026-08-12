72-letnia Grażyna Szapołowska odsłoniła zabójczo zgrabne nogi! Lata mijają, a ona wciąż zniewalająco piękna!

Grażyna Szapołowska odlicza dni do 73. urodzin

Grażyny Szapołowskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. W końcu jest prawdziwą ikoną polskiego kina. Artysta od dawna udowadnia, że dla niej wiek to tylko liczba. Za kilka tygodni skończy 73 lata i chociaż już dawno mogłaby przejść na emeryturę, to nie ma zamiaru jeszcze żegnać się z widownią. Co więcej, od początku swojej kariery zachwyca nie tylko talentem, ale również wyglądem i niezwykłym wdziękiem. W ubiegły roku zdecydowała się nawet na udział w "Dancing With The Stars. Tanie z Gwiazdami".

Jej życie zawodowe oraz prywatne zawsze budziło ogromne emocje. Jedni widzieli w niej niepokorną diwę, inni – wybitną artystkę, która nie bała się trudnych ról ani trudnych wyborów. Grażyna Szapołowska nie bała się odważnych ról i zyskała miano jednej z największej seksbomb polskiego kina. Lata mijają, a ona nadal może pochwalić się zabójczą formą.

Zobacz również: 72-letnia Szapołowska pręży się w Hiszpanii. Najpierw balustrada, potem piach!

Grażyna Szapołowska odsłoniła zabójczo zgrabne nogi!

Aktorka aktywnie działa na Instagramie. Niedawno wrzuciła nagranie zza kulis sesji fotograficznej. Trudno nie zauważyć jej niezwykle zgrabnych nóg, które wysuwają się na pierwszy plan. Diwa polskiego kina ma na sobie jedynie czarną marynarkę, szpilki i futerko. Pod nagraniem od razu zaroiło się od komplementów. Na jeden z nich postanowiła odpowiedzieć zdradzając przy tym swój stosunek do ingerencji w urodę.

Piękna! Bez przeróbek i poprawek. Jest pani przykładem dla swoich koleżanek z branży, jak można przyjmować to co daje nam życie, oczywiście dbając o siebie, a nie poprawiać. Wielki szacun, pozdrawiam - zachwycała się internautka. Dziękuję… nie za bardzo rozumiem kobiet które niepotrzebnie zmieniają swoją urodę i jaki jest sens pogoni za młodością ? Przecież to ona goni nas - odpisała jej aktorka.

Grażyna Szapołowska unika zabiegów, które mogłyby zbyt mocno ingerować w jej urodę. Do tego od lat nie rozstaje się ze sportem. W wywiadach wielokrotnie przyznawała, że bieganie o poranku i ćwiczenia bokserskie po południu stały się jej codzienną rutyną. Gwiazda dba również o to, co ma na talerzu, a od czasu do czasu wprowadza trzydniową głodówkę.

Zobacz również: Grażyna Szapołowska zdradza sekret swojej formy. Regularnie stosuje głodówki!

20

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie