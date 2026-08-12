Dramatyczne chwile na Pomorzu! Trwają poszukiwania 35-letniego surfera z Bydgoszczy. Jego deskę znaleziono na plaży

Wypłynął na Zatokę Pucką i nie wrócił. O 14.30 znaleziono jego deskę

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 11 sierpnia, w rejonie Chałup. 35-letni mieszkaniec Bydgoszczy wypłynął na Zatokę Pucką na wypożyczonej desce windsurfingowej. Około godz. 14.30 na plaży odnaleziono sprzęt, z którego korzystał mężczyzna. Po 35-latku nie było jednak śladu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku rozpoczęli poszukiwania zaginionego surfera. Wiadomo było, że mężczyzna miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami oraz czarną bluzę z białymi napisami.

- Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą poszukiwania 35-letniego Toma Pietrzaka, mieszkańca Bydgoszczy. 11 sierpnia około godziny 14:30, mężczyzna wypożyczył sprzęt do windsurfingu w Chałupach i wypłynął na Zatokę Pucką. Do chwili obecnej nie powrócił. Rysopis: około 190 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, wysportowany, włosy ciemny blond, dwu-trzydniowy zarost, oczy niebieskie - informuje Komenda Powiatowa Policji w Pucku w komunikacie.

Ruszyły poszukiwania na wodzie, lądzie i z powietrza. Poszukiwania zakończono po godz. 20.40

Do szeroko zakrojonej akcji włączyły się Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, policja oraz Straż Graniczna. Poszukiwania prowadzono zarówno na Zatoce Puckiej, jak i na lądzie. Do działań skierowano również śmigłowiec Marynarki Wojennej z bazy w Gdyni. Jego załoga prowadziła poszukiwania z powietrza, przeczesując rejon, w którym mógł znajdować się zaginiony mężczyzna.

We wtorek, 11 sierpnia po godz. 20.40 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała w mediach społecznościowych: „Informujemy, że aktywne poszukiwania zostały zakończone”. W środę, 12 sierpnia, działania w sprawie zaginięcia Toma Pietrzaka nadal prowadzi policja. Zakończyła się natomiast akcja prowadzona przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

- Aktualnie działania poszukiwawcze prowadzi policja. Nasze działania zostały zakończone w dniu wczorajszym (red. 11 sierpnia) – poinformował naszą redakcję rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

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