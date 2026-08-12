Masz czas do 15 sierpnia. Bez tego zabiegu Twoje róże zaczną chorować. Zamiast romantycznych kwiatów ujrzysz łyse badyle i zgniłe pędy. Jak przycinać róże w sierpniu?

Sierpień to decydujący czas dla drugiego kwitnienia róż i ich zdrowia; pominięcie tego zabiegu osłabi krzewy i zwiększy ryzyko chorób.

Dowiedz się, jak prawidłowe cięcie w pierwszej połowie sierpnia pobudza róże pnące, wielokwiatowe i okrywowe do obfitego kwitnienia.

Poznaj kluczowe zasady przycinania, by uniknąć błędów i zapewnić Twoim różom spektakularne pąki aż do zimy.

Sierpniowe cięcie róż - dlaczego jest tak ważne?

Drugi miesiąc wakacji to w ogrodnictwie bardzo ważny czas. Od zabiegów wykonanych właśnie w sierpniu zależne jest drugie kwitnienie wielu krzewów, a także zawiązywanie pąków na kolejny sezon. W przypadku róż sierpień to miesiąc na drugie cięcie pędów. Od niego zależy, czy wybrane gatunki róży zakwitną ponownie. Do tej grupy zalicza się róże pnące, wielokwiatowe, a także okrywowe. Jeżeli zatem prawidłowo przytniesz pędy róży w sierpniu możesz liczyć na kolejne zawiązanie się paków. Wspomniane odmiany róży zawiązują bowiem pąki na młodych pędach. Pozostawienie starych pędów i przekwitłych kwiatostanów ograniczy ten proces, a dodatkowo zwiększy ryzyko rozwoju chorób grzybowych.

Sierpniowe cięcie róż skupia się przede wszystkim na pobudzeniu krzewu oraz dostarczeniu mu energii do kolejnego kwitnienia. W ten sposób krzew zacznie produkować nowe przyrosty. Bardzo ważny jest tutaj termin. Zbyt późne przeprowadzenie drugiego cięcia sprawi, że młode pędy nie zdążą się wykształcić i przygotować do nadchodzącej zimy. Dlatego też ogrodnicy wskazują, że najlepszy terminem jest sierpień, a dokładnie pierwsza połowa miesiąca.

Drugie cięcie róż jest delikatniejsze i skupia się przede wszystkim na usunięciu przekwitłych kwiatostanów oraz suchych pędów. Usuwa się wszystkie chore i zmarniałe łodygi, bez większej ingerencji w strukturę oraz kształt całego krzewu. Zaleca się skracanie pędów do pierwszego silnego i zielonego liścia. W tym czasie warto także usunąć stare kwiatostany, które spadły na ziemie. Stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia krzewu i mogą być siedliskiem zgnilizny i grzybów odpowiedzialnych za choroby roślin.

Jak przycinać róże w sierpniu?

Przede wszystkim cięcie nie ogranicza się do usunięcia samego kwiatostanu. Wiele osób przycina jedynie przekwitłą główkę pozostawiając goły pęd. Poprawnie należy przyciąć cały pęd do pierwszego zdrowego liścia. Cięcie należy wykonać pod kątem 45 stopni, a pąk nad którym tniesz powinien być skierowany na zewnątrz krzewu. W ten sposób nowy pęd będzie rósł na boki, co zmniejszy ryzyko chorób grzybowych. Pamiętaj, aby zawsze zabieg cięcia róż wykonywać zdezynfekowanym sekatorem. W ten sposób ograniczysz niebezpieczeństwo pojawienia się pleśni oraz grzybów.

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