Zakop to w ogrodzie, a pąki róż będziesz liczyć w dziesiątkach. Róże będą zakwitać garściami. Odżywka, która pobudzi roślinę do kwitnienia

Zdaniem wielu osób nie ma piękniejszych kwiatów od róż. Są one symbolem elegancji, miłości i ponadczasowego piękna. Ich kwiaty są pięknie i delikatne, ale jednocześnie kolce potrafią zranić. Niektórzy mówią, że róże zachowują się jak kobiety. Róż świetnie sprawdzają się w ogrodzie. To rośliny, które wypuszczają wiele kwiatów i długo kwitną. Niektóre odmiany potrafią zakwitać nawet 3 rady do roku.

Jakie warunki preferują róże?

Róże lubią słońce. Do dobrego kwitnienia potrzebują dobrze nasłonecznionego stanowiska, gdzie co najmniej przez kilka godzin dziennie świeci słońce. Róże powinno sadzić się w miejscach osłoniętych od wiatru. Do uprawy róż potrzebna jest żyzna gleba bogata w próchnicę oraz o lekko kwaśnym pH. Co ważne, róże wymagają regularnego podlewania. Należy jednak unikać zraszania liści. W ten sposób staną się one bardziej podatne na choroby. W różach często żerują mszyce dlatego też warto prewencyjnie stosować opryski przeciwko tym szkodnikom.

Zakop to w pobliżu krzewów róż. Kwiaty zakwitną, jak nigdy wcześniej

Najlepszą, domowa odżywką do róż są skórki od bananów. Są one bogate w liczne składniki aktywne, które stymulują i pobudzają rośliny. To między innymi poprawiający kondycję korzeni fosfor, wspomagający kwitnienie potas oraz magnez, który stymuluje procesy wzrostu. Aby odżywka ze skórek po bananach była skuteczna nie musisz robić nic trudnego. Wystarczy, że świeże skórki pokroisz w niewielkie kawałki i zakopiesz wokół krzewów róż. Będą one stopniowo uwalniać składniki aktywne do gleby i odżywiać róże.

