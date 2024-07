Ogrodnik radzi: zrób to teraz z tujami, inaczej krzewy uschną. Ważny zabieg pielęgnacyjny tui, który należy przeprowadzić. Jak dbać o tuje w ogrodzie?

Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania? Do szuflady w pralce wlej to, a pranie będzie mięciutkie i pachnące. Działa lepiej niż kupny płyn do płukania

Nawożenie tui to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy wykonać. Krzewy te potrzebują regularnego podcinania oraz właśnie nawożenia. Letnie odżywienie tui to drugi tego typu zabieg w roku, jakie powinieneś wykonać. Jest ono bardzo ważne i stymuluje procesy wzrostu. Zagęszcza krzew i wzmacnia nowe pędy. Ostatnie nawożenie tui powinno odbywać się jesienią i przygotowuje ono krzew do sezonu zimowego. Ogrodnicy wskazują, że to właśnie letnie nawożenie jest najważniejsze. To zabieg, którego nie wolno pomijać. Jeżeli wykonamy go zbyt późno to pędy nie zbutwieją i nie będą przygotowane na zimę.

Tuje można odżywiać nawozem na bazie skórek po bananach. Są one bogate między innymi w potas, który pobudza rośliny do wzrostu. Świetnym rozwiązaniem na odżywienie tui jest również odżywka z drożdży. W ten sposób szybko dostarczysz tujom wszystkie potrzebne minerały. Drożdże piekarskie to niedoceniony pomocnik w ogrodzie Aby przygotować taki nawóz potrzebujesz 100 g drożdży i 10 l ciepłej wody. Drożdże dokładnie pokrusz i rozpuść w ciepłej wodzie. Mieszanka jest od razu do użycia. Podlewaj nią tuje raz na tydzień przez cały sezon. Drożdże świetnie uzupełniają braki mineralne w glebie, poprawiają przyswajalność wody z ziemi oraz pobudzają rośliny do wzrostu i kwitnienia.

