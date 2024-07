O tę roślinę w swoim ogrodzie dbam szczególnie. Chroni przed ślimakami i sprawia, że szkodniki nie atakują innych krzewów. Sposób na ślimaki

Do 3 l wody dodaję jedną szklankę tego płynu i przecieram okna. Szyby lśnią jak gwiazdki na niebie. Są czyste i nie ma na nich smug! Korzystasz z tego płynu na co dzień. Mycie okien

Natura wyposażyła nas w skuteczny oręż do walki ze szkodnikami. Jest on dla nich bezpieczny, a przy tym trzyma go z daleka od naszych grządek. Na ślimaki skutecznie zadziała przywrotnik. To niepozorny krzew, który odstrasza ślimaki. Zawarte w liściach przewrotnika związki chemiczne, takie jak stanowią naturalną barierę ochronną. Co ważne, przewrotnik skutecznie odstrasza ślimaki nie tylko te buszujące na krzewie, ale także z pobliskich grządek. Posadź ten krzew w pobliżu miejsc, gdzie żerują ślimaki, a szkodniki uciekną w popłochu.

Przewrotnik to wieloletnia bylina, która jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Praktycznie sama rośnie i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Osiąga wysokość nawet 40 cm i świetnie zdobi każdy ogród. Ma charakterystyczne liście w kształcie serca. Ich powierzchnia pokryta jest włoskami. W świetle słonecznym liście przewrotnika odbijają promienie i pięknie się mienią. Przewrotnik kwitnie na przełomie wiosny i lata. Nie tylko skutecznie odstrasza on szkodnik, ale z drugiej strony przyciąga pożyteczne owady, takie jaj pszczoły.

Jak pielęgnować przewrotnika?

To prosta i niewymagająca roślina. Dobrze rośnie zarówno na nasłoneczniony stanowisku, jak i w półcieniu. Lubi wilgotną glebę bogatą w próchnicę. Przewrotnik dobrze znosi krótkotrwałe upały i deficyt wody. Warto raz na jakiś czas usuwać stare kwiatostany. Dzięki temu roślina będzie stymulowana do wzrostu. Co ważne, przewrotnik jest mrozoodporny i dobrze radzi sobie zimą. Ogrodnicy radzą jednak, by w silne mrozy go okrywać.

