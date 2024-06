Jak przygotować odżywkę do hortensji, po której krzew obsypie kwiatami? Wymieszaj to w 10 l wody. Zdążysz podlać hortensję przed kwitnieniem. Odżywka na piękne kwiaty

Gdzie powinno ustawić się wiatrak w czasie upałów? Polacy robią to źle i dlatego w domach jest tak gorąco. Postaw wiatrak w tym miejscu, a będzie on przyjemnie chłodził

Rozkrusz i wymieszaj z 10 l wody. Ekspresowa odżywka do hortensji

Kwiaty hortensji mają w sobie coś magicznego. Są duże, okrągłe i cieszą oczy przez długi czas. Hortensja kwitnie od czerwca do września. Przez ten cały kres możesz ją nawozić domowymi odżywkami, które wzmocnią krzew i sprawią, że jego kwiaty będą jeszcze bardziej okazałe. Hortensje to krzewy, które lubią podłoże o lekko kwaśnym odczynie. Wśród popularnych odżywek do tego rodzaju roślin wymienia się nawozy fusów po kawie lub ze skórek po bananach. Innym świetnym sposobem na nawożenie hortensji jest domowa odżywka z drożdży piekarskich. Świetnie odżywiają one glebę, wspomagają procesy kwitnienia oraz chronią przed wieloma chorobami i szkodnikami. Odżywka z drożdży piekarskich do hortensji jest bardzo prosta w przygotowaniu. Wystarczy, że rozkruszysz 100 g świeżych drożdży i rozpuścisz je w 10 l wody. Nawóz jest gotowy od użycia już po godzinie od zrobienia. Przygotowany nawóz do hortensji możesz używać przez 2 tygodnie. Podlewaj nim regularnie hortensje. Odżywkę z drożdży piekarskich możesz stosować wiosną i latem. Krzew nawożony w ten sposób będzie lepiej kwitł i stanie się bardziej odporny na działania chorób.

Opryski z drożdży na szkodniki. Jak go przygotować?

Drożdże piekarskie świetnie sprawdzą się również w walce ze szkodnikami. Możesz stosować opryski na bazie drożdży, które zadziałają prewencyjnie. Przygotowanie takie oprysku nie jest trudne. Wystarczy, że do 100 g świeżych drożdży dodasz 10 wody i 0,5 l tłustego mleka. Możesz dodać także kilka kropel płynu do naczyń. W ten sposób zwiększysz przyczepność oprysku do roślin. Opryski stosuj wieczorami kiedy nie jest prognozowany deszcz. Obficie spryskaj rośliny, nie zapominając o dolnych liściach i łodygach. Opryski z drożdży piekarskich stosuj raz na dwa tygodnie.

