Kilkuletnie rodzeństwo błąkało się po Grodzisku Mazowieckim. Rodziców nie było w pobliżu

Grodzisk Mazowiecki. Małe dzieci bez opieki błąkały się po mieście

St. sierż. Patrycja Ziejewska jadąc ulicami Grodziska Mazowieckiego zauważyła dwójkę małych dzieci idących samotnie chodnikiem. Dzielnicowa natychmiast zatrzymała się i podeszła do maluchów. W rozmowie z 3-letnim chłopcem ustaliła jego nazwisko i imię jego siostry. Niestety, dzieci nie znały swojego adresu.

Policjantka sprawdziła, czy dzieci nie wyszły z pobliskich posesji, ale mieszkańcy ich nie rozpoznawali. Na miejsce wezwano dzielnicowych, którzy ustalili adres rodziny i zamierzali odwieźć tam małych podróżników.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tata w szoku: dzieci niepostrzeżenie wyszły z domu

Tuż przed odwiezieniem dzieci do domu, do radiowozu podszedł zaniepokojony mężczyzna. To ojciec maluchów. Jak wyjaśnił, same wymknęły się z posesji, gdy on przygotowywał się do wspólnego spaceru. Po wyjściu na ulicę rozpoczął poszukiwania od innej strony domu. Wtedy rodzeństwo oddaliło się już o kilkaset metrów!

- Policjanci pouczyli rodzica o większej ostrożności przy opiece nad dziećmi w przyszłości, a wszystkim życzyli udanego spaceru - podsumowała asp.sztab. Katarzyna Zych z komendy w Grodzisku Mazowieckim.