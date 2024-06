Rozsypuję to wokół lawendy w ogrodzie. Kwitnie jak szalona i jest odporna na choroby. Domowy nawóz do lawendy

Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Rozsypuję to wokół lawendy w ogrodzie. Kwitnie jak szalona i jest odporna na choroby

Lawenda kojarzy się wielu z nas z ukojeniem, pięknym fioletowym kolorem, który cieszy oko. Prawda jest taka, że lawendzie przypisuje się właściwości relaksujące i antystresowe. Co więcej, kiedyś wierzono, że lawenda pozytywnie wpływa na nastrój i chroni przed złymi urokami. Obecnie ta przepiękna barwna roślina zdobi nasze ogrody i przeciąga swoim fenomenalnym zapachem. Nic dziwnego, że staje się coraz popularniejsza nie tylko na wielkich plantacjach, ale także w przydomowych ogródkach i każdy, kto ją uprawia, pragnie zrobić wszystko, aby latem wspaniale zakwitła. Ja od jakiegoś czasu stosuję domowy nawóz do lawendy, na który przepis znalazłam w sieci. Wokół krzaczków lawendy rozsypuję nawóz ze skorupek jajek i mieszam go z glebą. Dzięki niemu lawenda kwitnie jak szalona.

Domowy nawóz do lawendy. Jak go przygotować?

Do przygotowania domowego nawozu do lawendy potrzebujesz skorupek z jajek. Wystarczy ugotować jajka w nieosolonej wodzie, obrać je, a skorupki pokruszyć i zalać wodą. Po kilku dniach nawóz jest gotowy do użycia. Wymieszaj go z wierzchnią warstwą gleby wokół krzaczków lawendy. Skorupki po jajkach są bogate w wapń, żelazo, krzem, siarkę i cynk, które wspierają wzrost roślin, ich kwitnienie i je wzmacniają. Przyczyniają się także do regulowania kwaśnego odczynu gleby i pH roślin.