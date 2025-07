Większość Polek nigdy nie używa tego przycisku w pralce, a może on obniżyć rachunki za prąd nawet o 60 proc. Sposób na oszczędne pranie w pralce

Przycisk w pralce, który może obniżyć rachunki za prąd nawet o 60 proc.

Pralka to urządzenie w domu, bez którego obecnie chyba nikt nie wyobraża sobie życia. Trzeba przyznać, że zdecydowanie ułatwia codzienne obowiązki. Jednak oczywiście podczas korzystania z pralki - zwłaszcza częstego, trzeba liczyć się z wyższymi rachunkami za prąd. Okazuje się, że można skutecznie obniżyć rachunki za energię, stosując się do pewnych zasad prania w pralce. Tu pomocny może być jeden przycisk, którym ustawiamy temperaturę prania. Tak naprawdę korzysta z niego niewiele osób, gdyż po prostu obawiają się prania w niższych temperaturach. Jednak warto zaznaczyć, że dzisiejsze detergenty wyposażone są w specjalne formuły, które jak najbardziej umożliwiają pranie ubrań w temperaturze 20 czy 30 stopni Celsjusza. Mimo niższej temperatury doskonale rozpuszczają brud, tłuste plamy i wybielają nasze rzeczy. W sytuacji, gdy mamy mocniej zabrudzone ubrania, na przykład jasne skarpetki warto dodać odrobinę odplamiacza do prania. Dzięki temu zaoszczędzimy na rachunkach za prąd nawet 60 procent.

Sposób na oszczędne pranie w pralce

Rachunki za prąd i wodę podczas korzystania z pralki można obniżyć stosując jeszcze jedną zasadę. Chodzi o przeładowanie bębna pralki. Nowoczesne urządzenia dostosowują pobór mocy i wody proporcjonalnie do załadowania bębna. W sytuacji, gdy jest w nim ich za dużo, pralka wydłuża cykl prania i płukania.

Przeciążenie prowadzi do nieefektywnego prania, konieczności wykonywania dodatkowych cykli prania i zużywania większej ilości energii

- tłumaczy Niki English, starsza dyrektorka ds. projektowania i rozwoju biznesu w AJG Fashion Consulting, cytowana przez "Daily Star". Dlatego przed uruchomieniem pralki warto upewnić się, czy nie włożyliśmy do bębna za dużo rzeczy.