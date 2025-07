Wsyp do pralki i nastaw pranie zszarzałych firanek, a wybieli je lepiej niż chemia. To naturalny aktywator detergentu. Wybielanie firan

Wsyp do pralki i nastaw pranie zszarzałych firanek, a wybieli je lepiej niż chemia

Pranie firanek zdecydowanie najłatwiej i najskuteczniej jest robić w pralce. Przede wszystkim ze względu na wygodę, ale także na fakt, że podczas prania ręcznego nigdy nie uda się dokładnie pozbyć wszystkich zanieczyszczeń. A przecież białe firanki mają tendencję do szarzenia. To efekt osadzania się na nich kurzu, tłuszczu, smogu oraz działania promieni słonecznych. Dlatego tak ważne jest, aby raz na kilka tygodni zdjąć je z karnisza i wrzucić do pralki. A jak wybielić zszarzałe firanki podczas prania w pralce? Warto zastosować produkt, który znajduje się niemal w każdym domu, a dodany do prania działa niczym aktywator detergentu i sprawia, że jest ono o wiele bardziej efektywne. Chodzi o sól kuchenna. Wsyp około 2 łyżki stołowe soli do bębna pralki i nastaw pranie firan tak jak zwykle. Po wyjęciu będą śnieżnobiałe i pachnące.

Wybielanie firanek. Jak działa sól dodana do prania?

Dodanie soli kuchennej (tej niejodowanej) do prania ma wiele korzyści. Pomaga w usunięciu niektórych, szczególnie świeżych plam, np. z kawy, herbaty czy wina. Regularne dodawanie soli do prania firanek może pomóc w zapobieganiu ich żółknięciu i szarzeniu. Działa to szczególnie dobrze w przypadku firanek z tworzyw sztucznych, które są bardziej podatne na zmiany koloru. Oczywiście sól wybiela firany. Pomaga przywrócić firankom śnieżną biel, zwłaszcza jeśli zszarzały lub pożółkły od dymu papierosowego, kurzu czy słońca. Jest przy tym delikatniejsza i bezpieczniejsza dla tkanin. Sól działa także jak naturalny zmiękczacz. Sprawia, że firanki po praniu są bardziej miękkie i przyjemne w dotyku.

W jakiej temperaturze prać firanki w pralce?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.