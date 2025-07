Włóż do pralki wraz z brudnymi trampkami, a będą jak nowe. Wytworzy aktywną pianę, która usunie każdy brud. Pranie trampek w pralce

Włóż do pralki wraz z brudnymi trampkami, a będą jak nowe

Trampki są niewątpliwie jednym z najbardziej lubianych rodzajów obuwia na lato zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Nic dziwnego - w ostatnich latach trendy modowe pozwalają je nosić niemal na każdą okazję i w każdej stylizacji, a do tego są bardzo wygodne. Jednak trampki mają na pewno jedną wadę - szybko się brudzą i niestety samo przetarcie ich wilgotną ściereczką niewiele da. Dlatego warto wiedzieć, jak prać trampki w pralce, aby usunąć z nich plamy, ale ich nie zniszczyć. Przede wszystkim do prania trampek czy butów w pralce zawsze korzystaj z płynu do prania zamiast proszku. Dodatkowo warto umieścić w bębnie wraz z brudnym obuwiem jeden worek foliowy. Dlaczego? Reklamówka sprawi, że detergent będzie lepiej się pienił i równomiernie rozprowadzał po tkaninie, docierając do trudniej dostępnych miejsc. W ten sposób usunie wszelkie zabrudzenia i sprawi, że buty będą idealnie czyste.

Jak prać trampki w pralce, aby ich nie zniszczyć?

Warto wiedzieć, jak prać trampki w pralce, aby ich nie zniszczyć. Dzięki tym wskazówkom ulubione buty posłużą nam przez długi czas. Aby wyprać trampki, wykorzystaj siatkowy worek na ubrania, który pomoże zrównoważyć ciężar w pralce. Jeśli go nie posiadasz, możesz śmiało go zastąpić małą poszewką na poduszkę. Co ważne trampki pierz na delikatnym programie, to znaczy wybierz temperaturę maksymalnie 30 stopni i obroty na poziomie 400. Warto również do bębna wraz z butami włożyć duży bawełniany ręcznik. Dlaczego? Doskonale zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania i w ten sposób zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania. Pamiętaj jednak, aby kolor ręcznika był identyczny, jak odcień Twoich butów.