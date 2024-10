Gdzie wyrzucić opakowanie po maśle? Prawie każdy robi to źle. Do któego pojemnika powinno trafić opakowanie po maśle?

Zanim zdecydujesz się na pranie butów w pralce, sprawdź etykiety i materiały, z których są wykonane. Buty z delikatnych materiałów, takich jak skóra, zamsz czy jedwab, mogą ulec zniszczeniu podczas mechanicznego czyszczenia. Z kolei buty z tkanin syntetycznych, bawełny czy płótna zazwyczaj dobrze znoszą pranie w pralce.

Pranie butów w pralce. Poradnik

Zanim wrzucisz buty do pralki, dokładnie oczyść je z błota i brudu. Usuń sznurówki i wkładki – najlepiej prać je oddzielnie. Możesz także zabezpieczyć buty, wkładając je do specjalnych woreczków do prania lub starych poszewek na poduszki, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń. Następnie wybierz delikatny program prania z niską temperaturą wody, maksymalnie do 40 st. C. Wyższe temperatury mogą uszkodzić miejsca klejenia i zdeformować buty. Wybierz także program z niskimi obrotami wirowania, dzięki temu unikniesz nadmiernego obciążenia butów podczas prania.

Tego nie dodawaj do prania butów w pralce, bo zniszczysz obuwie. Poradnik, jak prać buty w pralce

Używaj delikatnych detergentów, najlepiej płynnych, które łatwo rozpuszczają i nie pozostawiają resztek na butach. Unikaj wybielaczy i silnych środków chemicznych, które mogą zniszczyć kolor i strukturę materiału. Nie dodawaj także płyny do zmiękczania tkanin. Po zakończeniu prania nie wkładaj butów do suszarki bębnowej, która może je zniszczyć. Zamiast tego pozwól im wyschnąć naturalnie. Włóż do środka kawałki papieru lub ręczników papierowych, to pozwoli zachować ich kształt i przyspieszy proces schnięcia. Umieść buty w przewiewnym miejscu. Nie wystawiaj mokrych butów na bezpośrednie działanie słońca. Może to spowodować blaknięcie kolorów, a w przypadku białych butów, mogą pojawić się brzydkie zacieki. Po wyschnięciu butów warto zadbać o dodatkową pielęgnację, która przedłuży ich żywotność. Możesz zastosować impregnat, który ochroni buty przed wilgocią i zabrudzeniami. Regularne czyszczenie i pielęgnacja obuwia sprawią, że będą wyglądać jak nowe przez długi czas.

