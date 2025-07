Znany adwokat z Radomia oskarżony o potworne przestępstwa. Długa lista zarzutów

Adwokat z pięcioma zarzutami

Jacek C., adwokat z Radomia, usłyszał aż pięć zarzutów, które mrożą krew w żyłach:

Dwa zarzuty dotyczą wykorzystania seksualnego osoby bezradnej lub zależnej (art. 198 i 199 Kodeksu karnego).

Dwa zarzuty dotyczą oszustw, w tym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.

Jeden zarzut dotyczy bezprawnego wykorzystania informacji, do których miał dostęp jako obrońca, oraz naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

„O szczegółach i treści zrzutów nie informujemy ze względu na dobro osób pokrzywdzonych” – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prok. Rafał Kawalec.

Pokój Zbrodni - zaginięcie Katarzyny Domerackiej i znany adwokat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według prokuratury, przestępstwa miały miejsce w latach 2013-2024 w Warszawie, Radomiu i okolicach. Ofiarami Jacka C. padły co najmniej cztery osoby. Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących pokrzywdzonych, chroniąc ich tożsamość i prywatność.

Aresztu nie będzie? Środki Zapobiegawcze Zastosowane

Mimo powagi sytuacji, Jacek C. pozostaje na wolności. Po przedstawieniu mu pierwszych zarzutów w październiku ubiegłego roku, prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt, jednak sąd nie uwzględnił tego wniosku.

„Sąd tego wniosku nie uwzględnił. Zastosował wobec podejrzanego dozór policji połączony z zakazem kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych” – dodał Kawalec. Za zarzucane przestępstwa, Jackowi C. grozi kara do 8 lat więzienia.