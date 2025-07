Spis treści

Mława. Zabójstwo 16-letniej Mai. Sąd zdecyduje o ekstradycji?

2 września Sąd Najwyższy w Grecji zdecyduje, czy Bartosz G., domniemany morderca 16-letniej Mai z Mławy, wróci do Polski w ramach procedury ekstradycji. Wszystko przez to, że 17-latek tuż po zbrodni wyjechał do Grecji na wymianę szkolną. Tam został zatrzymany. Sąd pierwszej instancji w Salonikach zgodził się na jego ekstradycję, ale obrona natychmiast się odwołała. W międzyczasie doszło do dramatycznych wydarzeń w celi.

29 maja Bartosz G. próbował popełnić samobójstwo.

- Z prześcieradła wykonał stryczek i próbował się na nim powiesić. Wcześniej zadzwonił do swojej matki – relacjonuje informator "Super Expressu".

Dzięki błyskawicznej reakcji strażników 17-latek trafił do szpitala, będąc w stanie nieprzytomności, ale po dwóch tygodniach odzyskał świadomość. Dziś znów przebywa w celi i czeka na decyzję sądu najwyższego.

Matka Bartosza G. wyjedzie do Grecji, by pomóc synowi?

Według naszych ustaleń Bartosz G. czuje się dobrze. Ma codzienny kontakt z matką, która przekazuje mu wszystko, co dzieje się w Polsce.

- Matka jego chce sprzedać majątek i po zmianie nazwiska wyjechać do Grecji. Tam będą za pośrednictwem adwokatów próbować nie doprowadzić do ekstradycji i iść w kierunku niepoczytalności Bartusia – ujawnia w rozmowie z "Super Expressem" kobieta z otoczenia rodziny G.

Katarzyna G., matka podejrzanego, w kontrowersyjnych wywiadach staje murem za synem.

– On nie mógł tego zrobić! To wrażliwy chłopak! – mówiła w mediach.

Śledczy nie mają jednak wątpliwości.

– Na tę chwilę praktycznie wszelkie dowody są już zebrane, czekamy tylko na ekstradycję do kraju i przesłuchanie podejrzanego. Na 2 września Sąd Najwyższy w Grecji ma wyznaczone posiedzenie w sprawie ekstradycji – podkreśla prokurator okręgowa Sylwia Stalińska-Lipkowska.

Koniec obrażania 16-latki. Adwokaci złożyli pozew

W tle trwa walka o dobre imię Mai. Matka Bartosza G. zamieszczała w sieci wpisy, w których sugerowała, że to Maja „prześladowała” jej syna. Rodzina zamordowanej nie wytrzymała. W sprawę zaangażował się mecenas z Bolesławca, Wojciech Marek Kasprzyk.

- Te wpisy bardzo godziły w dobre imię zmarłej i nie można bezcześcić dobrego imienia Mai. Z tego tytułu jako pełnomocnicy złożyliśmy w imieniu naszych klientów pozew o naruszenie dóbr osobistych, zakaz publikowania jakichkolwiek wpisów matki Bartosza G. i liczymy na to, że sąd wyda stosowne postanowienie – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Kasprzyk.

Matka Bartosza G. grozi prawnikowi rodziny zamordowanej Mai z Mławy?! Złożono wniosek do sądu

Prokuratura planuje postawić Bartoszowi zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jako 17-latek może usłyszeć wyrok do 30 lat więzienia. Na dożywocie nie może zostać skazany, bo w przypadku osób niepełnoletnich nie pozwala na to polskie prawo.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112

Marsz milczenia w Mławie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pogrzeb 16-letniej Mai z Mławy