Bielsko-Biała. Śmiertelny wypadek na S52. Kierujący hyundaiem jechał pod prąd

Droga S52 jest zablokowana, po tym jak w czwartek, 17 lipca, zderzyły się tam cztery pojazdy, a chwilę później miał miejsce śmiertelny wypadek. Według wstępnych informacji policji oba zdarzenia są ze sobą połączone.

- Kierujący hyundaiem chciał ominąć korek, który powstał wskutek zderzenia kilku pojazdów i zawrócił, jadąc S52 pod prąd - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" asp. Przemysław Kozyra z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W tym czasie mężczyzna zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym kierowcą osobowego opla i zginął na miejscu. Z uwagi na prowadzone w tym miejscu czynności procesowe droga S52 jest na razie zablokowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

