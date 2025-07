Plama z kawy na kanapie nie chce zejść? Połóż na niej pastę, a po 20 minutach nie będzie śladu. Sposób na plamy na kanapie

Plamy z kawy na kanapie to częsty problem, ale nie zawsze wymaga użycia odkurzacza piorącego czy drogiej chemii.

Artykuł przedstawia domowe sposoby na skuteczne usunięcie świeżych i zaschniętych plam z kawy.

Kluczem do sukcesu jest pasta z sody oczyszczonej, która w prosty sposób przywróci czystość Twojej kanapie.

Sprawdź, jak krok po kroku pozbyć się uporczywych plam i odświeżyć mebel!

Plamy z kawy na kanapie. Jak je usunąć bez odkurzacza piorącego i chemii?

Pranie kanapy warto wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Dlaczego to tak ważne? Kanapa to jeden z najczęściej używanych mebli w domu, a jej tapicerka łatwo ulega zabrudzeniom. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Jednak wiadomo, że nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a profesjonalne pranie tapicerki jest dosyć kosztowne. A przecież czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby na kanapie powstały trudne do wywabienia plamy, na przykład z kawy. Wówczas ważna jest szybka reakcja, gdyż plamę z kawy da się usunąć gąbką nasączoną płynem do naczyń. Jednak jeśli zabrudzenie zaschnie, sprawa się nieco komplikuje. Dlatego tak często w sieci pojawiają się pytania, czym usunąć plamę z kawy z kanapy lub innego mebla tapicerowanego. W takiej sytuacji należy wykorzystać czyszczącą moc sody.

Domowy sposób na plamy z kawy na kanapie. Pasta z sody oczyszczonej

Jeśli chcesz usunąć plamę z kawy ze swojej kanapy, to zrób pastę z sody oczyszczonej i wody. W miseczce wymieszaj sodę oczyszczoną z niewielką ilością wody, aż uzyskasz gęstą pastę. Konsystencja powinna być taka, aby dało się ją łatwo nałożyć na plamę. Delikatnie nałóż pastę na plamę z kawy, pokrywając ją równomiernie. Nie wcieraj pasty zbyt mocno w tkaninę. Pozostaw ją na 20 minut, po czym dokładnie odkurz sodę z tapicerki. Jeśli nie masz odkurzacza, delikatnie zetrzyj pastę wilgotną (ale nie mokrą) szmatką. Po usunięciu pasty osusz miejsce czystą, suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Delikatnie przykładaj szmatkę do tkaniny, aby wchłonąć wilgoć. I gotowe! Po plamie z kawy na kanapie nie będzie śladu. Oczywiście ten sposób sprawdzi się zdecydowanie w przypadku jasnych obić. Warto wcześniej przetestować działanie pasty z sody na niewielkiej części naszego mebla.

Czym usunąć plamy z kanapy?

W sytuacji, gdy na Twojej kanapie są widoczne plamy, na przykład po winie, czy pomidorach, to pamiętaj, że ich również możesz się pozbyć stosując domowe triki. Jeśli mydło z wodą nie zda egzaminu, to wykorzystaj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Zwilż w nim szmatkę i pocieraj zabrudzone na tapicerce miejsce. Równie skuteczny będzie roztwór kwasku cytrynowego i wody. Dodaj łyżeczkę kwasku do wody i przetrzyj nim plamę.