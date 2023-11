Wsyp 2 łyżeczki do wody, wymieszaj i spryskaj kanapę. Będzie czysta i odświeżona jak nowa z salonu. Sposób na pranie kanapy w domu

Wsyp 2 łyżeczki do wody, wymieszaj i spryskaj kanapę. Będzie czysta jak nowa z salonu

To naturalne, że po pewnym czasie użytkowania sofa wymaga uprania lub przynajmniej odświeżenia. W końcu to jedno z najczęściej użytkowanych miejsc w domu, dlatego nie trudno o plamy i zabrudzenia na tapicerce. I o ile w przypadku kanapy ze skóry lub ekoskóry wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką, tak w sytuacji, gdy nasza sofa lub narożnik jest obity materiałową tapicerką, sprawy się nieco komplikują. Oczywiście tu warto pamiętać, aby od razu reagować, gdy pojawi się na niej plama. A czy można uprać kanapę samodzielnie w domu bez odkurzacza piorącego? Oczywiście warto wypróbować domowe sposoby na pranie kanapy, gdyż mogą się one okazać równie skuteczne, a do tego są bezpieczne, gdyż nie wymagają stosowania silnej chemii. Wystarczy, że dwie łyżeczki sody i sok wyciśnięty z jednej cytryny rozpuścisz w dwóch litrach wody. Składniki dokładnie wymieszaj, spryskaj tym sofę i przetrzyj ją ściereczką, skupiając się na miejscach zabrudzonych. Po wyschnięciu, odkurz kanapę. Będzie czysta i odświeżona.

Domowy sposób na usunięcie plam z kanapy

Pojedyncze plamy na kanapie warto usuwać od razu, dzięki czemu będzie ona wyglądać schludnie przez dłuższy czas. W przypadku tłustych plam, najlepiej je zasypać mąką ziemniaczaną, a po 30 minutach odkurzyć. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na przykład roztwór wody z octem.