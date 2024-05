Jak wyczyścić białe trampki? Zmieszaj dwa składniki z pastą do zębów i nałóż na buty. Efekt jest olśniewający

Kremowy róż do policzków i rozświetlacz to hit na wiosnę 2024. Nadaje skórze zdrowy blask i promienny wygląd

Sportowe białe buty nie wychodzą z mody. Już od kilku sezonów stanowią podstawę dobrze wyposażanej garderoby. Klasyka, która sprawia, że bardziej eleganckie stylizacje stają się mniej sztywne, a jednocześnie wciąż zachowują formalny charakter. Białe buty można nosić zarówno do garnituru, garsonki, jak i spódnic oraz sukienek. Doskonale pasują również do jeansów i koszuli czy marynarki. Wszystkie stylizacje są dozwolone, pod warunkiem, że obuwie jest czyste i zadbane. Niestety problem białych butów jest taki, że są białe i szybko się brudzą i trudno je wyczyścić. Jeśli zastanawiasz się więc, jak sobie z tym problemem poradzić, sięgnij po miksturę z pastą do zębów.

Mieszam z pastą do zębów i czyszczę. Sposób na idealnie białe buty. Po takim praniu są śnieżnobiałe i wyglądają jak nowe

Niektórzy do czyszczenia białych butów używają proszku do prania z wybielaczem, inni po prostu wrzucają obuwie do pralki. Jednak to nie zawsze działa, szczególnie jeśli podeszwa jest już lekko żółta, a bród wszedł głęboko w skórę lub materiał, z którego są zrobione buty. Wtedy pomocna jest mikstura z pasty do zębów, płynu do mycia naczyń oraz sody. Do jej przygotowania odmierz po łyżce każdego składnika (jeśli będziesz potrzebować więcej, przygotuj większą porcję). Następnie nałóż na buty i wyszoruj je np. starą szczoteczką do zębów. Ostaw obuwie na pół godziny. Po tym czasie zetrzyj miksturę mokrą szmatką. Sznurówki upierz osobno.

