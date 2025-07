Zabójcza bakteria wykryta w Bałtyku! Są ofiary śmiertelne

Alarm nad Bałtykiem! Bakteria zabija. Przecinkowiec zaatakował 68-latka, mężczyzna zmarł po kąpieli w morzu

Groźna bakteria Vibrio atakuje w Morzu Bałtyckim! Jak podaje niemiecki Nordkurier, 68-letni mężczyzna zmarł po zakażeniu tak zwanymi przecinkowcami podczas kąpieli. To pierwszy taki przypadek w tym sezonie. Do tragedii doszło w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Krajowy Urząd Zdrowia i Spraw Społecznych (LAGuS) potwierdził, że pomimo intensywnego leczenia szpitalnego, ofiara zmarła w wyniku infekcji. Rzeczniczka LAGuS poinformowała, że mężczyzna cierpiał na choroby przewlekłe i mieszkał w domu opieki, choć był w dużej mierze samodzielny. Nie ujawniono dokładnej lokalizacji, w której doszło do zakażenia. Wiadomo jedynie, że miało to miejsce pomiędzy Boltenhagen a Uznam. W ubiegłym roku odnotowano łącznie pięć przypadków zakażeń bakterią Vibrio, z czego dwa zakończyły się śmiercią.

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie bakterią Vibrio?

Bakterie Vibrio rozwijają się głównie w słonej wodzie o podwyższonej temperaturze. Szczególnie niebezpieczne mogą być dla osób z przewlekłymi schorzeniami, niedoborami odporności lub w podeszłym wieku. „Osoby z tych grup ryzyka, które mają urazy skóry, powinny unikać kontaktu z wodą morską lub słonawą (Bodden)” – apeluje rzeczniczka LAGuS.

Jakie są objawy zakażenia przecinkowcem? Nigdy ich nie lekceważ

1. Zakażenia ranBakterie mogą wniknąć przez otarcia, zadrapania, świeże tatuaże, skaleczenia.Objawy: zaczerwienienie, silny ból, opuchlizna, pęcherze, martwica tkanek.Może to prowadzić do sepsy i amputacji – zwłaszcza u osób z osłabioną odpornością, chorobami wątroby, cukrzycą.2. Zakażenia przewodu pokarmowegoPrzecinkowcami można zarazić się także po spożyciu surowych lub niedogotowanych owoców morza (np. ostryg).Objawy: biegunka, bóle brzucha, nudności, gorączka.3. Sepsa (posocznica)Rzadziej, ale możliwa – szczególnie przy infekcji odmianą V. vulnificus.Bardzo wysoka śmiertelność (nawet 50%), objawy ogólnoustrojowe w ciągu kilkunastu godzin.

