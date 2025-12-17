Donald Trump wygłosi ważne przemówienie! W Polsce będzie noc

Donald Trump zapowiedział, że o godzinie 3. w nocy czasu polskiego wygłosi ważne przemówienie

Donald Trump wygłosi orędzie do narodu na żywo z Białego Domu w środę wieczorem. W Polsce będzie wtedy noc ze środy na czwartek, 19 grudnia. „Moi drodzy Amerykanie: jutro wieczorem wygłoszę PRZESŁANIE DO NARODU, NA ŻYWO Z BIAŁEGO DOMU, o godzinie 21:00 czasu wschodniego (EST). Z niecierpliwością czekam na spotkanie z Wami. To był wspaniały rok dla naszego kraju, a NAJLEPSZE JESZCZE PRZED NAMI!” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na swojej platformie społecznościowej Truth. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie temat tego przemówienia.

Trump zapowiedział przemówienie w oświadczeniu w mediach społecznościowych, informując, że odbędzie się ono w środę o godzinie 21:00 czasu wschodniego (ET). Nie sprecyzował jeszcze tematu przemówienia, ale w rozmowie z Fox News rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że ​​Trump „zwróci się do narodu, omawiając wszystkie swoje historyczne osiągnięcia z ostatniego roku, a być może również zapowiedzieć niektóre strategie polityczne, które zostaną wprowadzone w nowym roku”.

Trump dziś rano ogłosił pełną amerykańską blokadę tankowców w Wenezueli

Tymczasem trwa pełna amerykańska blokada tankowców w Wenezueli. „Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social. „Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.

