Dziecko zniszczyło złotą koronę na wystawie! Wystarczyły sekundy

Dziecko uderzyło w gablotę na wystawie i zrzuciło na podłogę bezcenną złotą koronę. Wszystko się nagrało

Złota korona rozbita przez dziecko na wystawie! Do incydentu doszło podczas bezpłatnej, ogólnodostępnej wystawy w Pekinie. Na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe, widać kilkuletniego chłopca, który wielokrotnie opiera się o gablotę ekspozycyjną i dotyka jej rękami. W pewnym momencie naciska na szklaną osłonę w taki sposób, że nie tylko gablotka, ale i stojąca pod nią złota korona przewraca się i z impetem uderza o podłogę... Wszystko się nagrało! Uszkodzony przedmiot nie był zabytkiem, ale został w całości wykonany ręcznie ze złota i jego wartość trudno oszacować. Jak poinformowała Zhang Kaiyi, współorganizatorka wystawy, korona była unikatowym dziełem zaprojektowanym i ręcznie wykonanym przez jej męża. Powstała jako osobisty symbol ich ślubu, miała więc nie tylko wysoką wartość materialną, ale i emocjonalną.

To nie pierwszy takie przypadek. 10 lat temu na Tajwanie 12-latek zniszczył obraz za 1,5 miliona dolarów

Zhang opublikowała nagranie w sieci nie po to, by raz jeszcze zaapelować do odwiedzających, by nie dotykali eksponatów. Nie chce odszkodowania od rodziny dziecka, bo korona była ubezpieczona. Chce tylko, aby na przyszłość zwiedzający uważali bardziej. Do nieco podobnego incydentu doszło 10 lat temu na Tajwanie. Podczas zwiedzania muzeum 12-letni chłopiec potknął się i – próbując odzyskać równowagę – oparł rękę o XVII-wieczny obraz Paolo Porpory "Kwiaty", wyceniany na około 1,5 mln dolarów. Dziecko przebiło płótno pięścią, zostawiając wyraźną dziurę. Rodzice chłopca nie zostali obciążeni kosztami. Muzeum poinformowało, że dzieło było ubezpieczone, po incydencie trafiło do konserwacji.

Child accidentally damages handcrafted golden wedding crown in ChinaA child accidentally knocked over a glass display at a museum in Beijing, causing a 2-kilogram golden crown to fall and sustain damage. The artifact is currently undergoing expert assessment.The… pic.twitter.com/B6Vqk1a1W2— Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025

