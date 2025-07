Wystarczą 3 łyżki dodane do prania, aby wyblakłe ubrania odzyskały swój kolor. Tkaniny będą jak nowe. Pranie kolorowe

Wystarczą 3 łyżki dodane do prania, aby wyblakłe ubrania odzyskały swój kolor

Pranie kolorów w pralce jest na pewno wygodne, jednak ma spory minus - z czasem tkaniny tracą swoje intensywne barwy. W efekcie wyglądają one nieschludnie. Nic zatem dziwnego, że tak wiele osób zastanawia się, jak prać kolorowe ubrania, aby posłużyły nam jak najdłużej i nie straciły swoich intensywnych barw. Jeśli chcesz ochronić kolory swoich ubrań podczas prania w pralce, zwłaszcza na wyższych temperaturach zastosuje ten domowy sposób na pranie kolorów. Wystarczy, że do pralki (na przykład do przegrody na proszek w szufladzie na detergenty) wsypiesz 3 łyżki soli, dodasz proszku do prania i nastawisz standardowy program prania. Po wyjęciu z bębna kolorowe ubrania będą wyglądać jak nowe. Wynika to z faktu, że sól znakomicie utrwala kolory i pozwala zachować ich intensywność na tkaninach na dłużej.

Pranie kolorów w pralce: ile stopni, program, płyn

Pranie kolorów w pralce wbrew pozorom przebiega trochę inaczej niż tkanin białych. Przede wszystkim dlatego, że do kolorów powinniśmy stosować specjalne proszki i płyny, które zadbają o intensywność barw. W sklepach można znaleźć dziesiątki produktów tego typu, więc zapewne każda pani domu je zna i wie, który z nich jest najlepszy. Oprócz tego, aby zadbać o kolorowe ubrania, powinniśmy prać je w temperaturze maksymalnie 50 stopni. Wyższa może spowodować utratę koloru, a tego raczej każdy chciałby uniknąć. Niektóre pralki posiadają nawet specjalny program do prania kolorowego. Ta funkcja zdecydowanie ułatwia zadanie. Niezwykle ważnym elementem prania kolorowych ubrań, jest prawidłowa segregacja. Nie wrzucaj jednocześnie do bębna tkanin jasnych i ciemnych.