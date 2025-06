Zawsze wybieram w pralce ten program, dodaję 1 szklankę i piorę w nim kołdrę. Jest sterylnie czysta i puszysta. Pranie kołdry w pralce

Zawsze wybieram w pralce ten program, dodaję 1 szklankę i piorę w nim kołdrę

Regularne pranie kołdry zabija większość bakterii i grzybów, wpływając tym samym na odpowiednią higienę snu i ograniczając wywoływanie uciążliwych alergii, czy nawet infekcji dróg oddechowych. Dlatego to bardzo ważne, aby prać kołdrę przynajmniej dwa razy w roku. Pamiętaj, że kołdrę z wypełnieniem syntetycznym możesz śmiało wrzucić do pralki. Oczywiście pod warunkiem, że pozwala na to pojemność bębna. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pomogą skutecznie uprać naszą kołdrę i przywrócić jej sterylną czystość. Tu kluczowy jest wybór odpowiedniego programu w pralce do prania kołdry. Ja zawsze wybieram program przeznaczony do tkanin syntetycznych o temperaturze 60 stopni Celsjusza i obrotach 800 na minutę.

Pranie kołdry w pralce. Program i temperatura

Wyższa temperatura pozwala pozbyć się bakterii i drobnoustrojów, jednak tu należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta, które najczęściej zamieszczone są na metce produktu. Kolejną rzeczą, którą zawsze robię podczas prania kołdry w pralce, jest dodawanie sody oczyszczonej do bębna. Dlaczego? Otóż soda oczyszczona świetnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zmiękcza wodę, dzięki czemu poprawia jakość prania. Dodatkowo soda sprawia, że kołdra podczas prania w pralce odzyskuje puszystość i miękkość.

Pranie kołdry w pralce. Ważne zasady

Pranie kołdry w pralce może być skuteczne pod warunkiem, że będziemy przestrzegać kilku istotnych zasad. Oczywiście przede wszystkim sprawdźmy, czy pojemność naszego urządzenia pozwala na upranie dużej kołdry. Warto na przykład złożyć ją na kilka części i następnie zawinąć w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki. Nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go octem. Warto także umieścić w bębnie 2 lub 3 piłeczki tenisowe, które podczas obrotów będą rozbijać wypełnienie kołdry i sprawią, że odzyska ona swoją puszystość.