Turczynka z bazaru pokazała mi, co robić z ręcznikami przed praniem. 3 łyżki tego odmieniły życie mojej rodziny. Pranie ręczników, aby były mięciutkie jak obłoczek

Turecka metoda na miękkie i chłonne ręczniki. Jak prać ręczniki?

Pranie ręczników wbrew pozorom nie jest najłatwiejszą czynnością. Trzeba się do tego przyłożyć i przestrzegać kilku wskazówek. Eksperci wskazują, by ręczników zawsze prać osobno w dość wysokiej temperaturze. Optymalna temperatura do prania ręczników to około 40-60 stopni Celsjusza. Ręczniki mąka regularny kontakt z naskórkiem i wilgocią, co sprawia, że ich powierzchnia staje się idealnym siedliskiem do namnażania się bakterii I zarazków. Stąd do prania potrzebna jest stosunkowo wysoka temperatura. Kolejnym ważnym aspektem prania ręczników jest ich chłonność. Podstawową funkcją ręczników jest absorbowanie wody. Niestety przez błędy w praniu ręczniki stają się coraz bardziej sztywne, a co za tym idzie mniej chłonne. Przyczyniają się do tego między innymi płyny do płukania, które oblepiają włókna i powodują ich sztywnienie. Ostatnio poznałam turecki sposób na miękkie i chłonne ręczniki. Dotyczy on nowych tekstyliów. Zawsze po zakupie nowych ręczników warto je przez kilka godzin namaczam w wodzie. Niektórzy rekomendują nawet namaczanie przez 24 godziny. Dzięki temu włókna się rozluźnią i będę bardziej miękkie i chłonne. Do takiego namaczania możesz wsypać kilka łyżeczek sody oczyszczonej, które świetnie odświeży materiał.

Soda oczyszczona do prania ręczników

Soda oczyszczona to także rewelacyjny środek do prania ręczników. Możesz dodawać kilka łyżek sody oczyszczonej bezpośrednio do bębna pralki podczas każdego prania ręczników. Soda oczyszczona zniweluje brzydkie zapachy i zabije baterie. Posiada właściwości bakteriobójcze, ale jest przy tym bezpieczna dla skóry. Soda oczyszczona poprawia chłonność materiałów i sprawi, że przez dłuższy czas będą jak nowe.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie