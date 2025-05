Wkładam ręczniki do pralki i posypuję je tym proszkiem. Sposób na pranie ręczników dla tych, co nie mają w domu sody oczyszczonej. Po praniu ręczniki są idealnie miękkie i gotowe do wycierania

Wystarczą 3 łyżki dodane do prania ręczników. Będą miękkie i pachnące

Wbrew pozorom to nie ubrania stanowią największe wyzwanie podczas prania. Wiele osób zastanawia się, jak prawidłowo powinno prać się ręczniki. Temat wydaje się błahy, ale gdy mu się przyjrzeć ma ogromne znaczenie. Ręczników używamy do wycierania ciała, mają one regularny kontakt ze skórą. Muszą zatem mięciutkie i przyjemne w dotyku. Dodatkowo wilgoć sprawia, że na powierzchnie materiałów mogą pojawiać się bakterie oraz zarazki, a tego przecież nie chcemy wcierać w skórę. Dawniej ręczniki się gotowało, by zabić wszelkie drobnoustroje. Dzisiaj eksperci i producenci pralek przekonują, że nowoczesny urządzenia i detergenty skutecznie dopierają już w niższych temperaturach. Wiele osób do prania ręczników sięga po domowe, naturalne sposoby. W internecie często znaleźć można polecajki na pranie ręczników z dodatkiem sody oczyszczonej lub octu. To świetny dodatek do klasycznego proszku do prania. Ocet zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy. Warto jednak pamiętać, że ocet nie usuwa tłustych plam. Soda oczyszczona ma działanie przeciwbakteryjne i doskonale wybiela białe tkaniny. Jest także bezpieczna dla skóry.

Moja babcia do prania ręczników używała jednak czegoś innego. W jej łazience królowała zwykła sól kuchenna. To tani środek, który może całkowicie odmienić twoje pranie. Wystarczy, że załadujesz ręczniki do bębna pralki i na koniec wsypiesz tam 3 łyżeczki soli kuchennej. Ma ona podobne właściwości, co soda oczyszczona ale dodatkowo chroni kolory przed blaknięciem, dzięki czemu nadaje się do prania nie tylko białych ręczników. Sól kuchenna pomaga niwelować brzydkie zapachy (takie jak stęchlizna oraz pot) z prania oraz rozpuszcza zabrudzenia i sprawia, że włókna stają się bardziej miękkie. Pranie ręczników z dodatkiem soli kuchennej sprawia, że przez dłuższy czas są one jak nowe, a ich używanie staje się przyjemniejsze dla skóry.