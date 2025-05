Wymieszaj i obficie spryskaj kostkę brukową. W 3 doby wypali mech z kostki brukowej. W ten sposób pozbędziesz sie mszaków z tarasu, podjazdu i chodnika. Usuwanie mchu z kostki brukowej

Zawsze wlewam szklankę tego soku do marynaty. Karkówka jest krucha i soczysta. Najlepsza marynata do karkówki z grilla

Dlaczego mech pojawia się na kostce brukowej?

Mech to rodzaj niekwitnących roślin należących do rodziny mszaków. Jest on potrzebny w ekosystemie. Wspomaga procesy tworzenia się gleby, zatrzymuje wilgoć w ziemi oraz ogrywa ważną rolę w formowaniu się torfowisk. Mech jest jednak rośliną bardzo inwazyjną i potrafi przejąć całe połacie trawy. W efekcie zamiast ładnego trawnika wszędzie rośnie mech. Jeszcze gorzej, że mech, jako roślina nieposiadająca korzeni, może rosnąc także na innych powierzchniach. Pojawia się na kostce brukowej, drewnie, a nawet na kamiennych elewacjach. Rozwojowi mchu sprzyja duża wilgoć oraz brak stałego dostępu do światła słonecznego. Przestrzenie pomiędzy kostką brukową stanowią idealne środowisko dla mchu. Na kostce brukowej mech nie tylko nieestetycznie wygląda, ale sprawia także zagrożenie. Jest bardzo śliski i łatwo się na nim poślizgnąć. Jeżeli mech całkowicie zdominuje kostkę może ją także zniszczyć i doprowadzić do pojawienia się pęknięć. Mech z kostki brukowej należy regularnie usuwać. Możesz to robić mechanicznie, dłońmi lu przy użyciu specjalnych narzędzi, lub przygotowując opryski.

Wymieszaj z wodą i spryskaj kostkę brukową. W 3 dni wypali mech

Jednym z najbardziej znanych i skutecznych domowych sposobów jest ocet, a dokładnie jego mieszanka z wodą. Wystarczy wymieszać biały ocet z wodą proporcjach 1:1 i przelać do butelki z atomizerem. Następnie dokładnie spryskać całą kostkę brukową i całość zostawić do całkowitego wyschnięcia. Ocet wypala mech nie uszkadzając kostki brukowej. Po 3 dniach mech będzie wysuszony i wypalony. Resztki należy ręcznie usunąć. Domowy oprysk na usuwanie mchu najlepiej wykonywać wieczorami, gdy nie jest prognozowany deszcz. Warto pamiętać, że oprysk z octu stosuje się jedynie na kostkę brukową. Zastosowanie go na trawnik może być niebezpieczne dla trawy i innych roślin.