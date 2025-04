Zrób to jeszcze w kwietniu, aby ochronić różę przed mszycami. Szkodniki dzięki temu nie zbliżą się do kwiatów. Mszyce na różach

Kostka brukowa lub płyty chodnikowe misternie ułożone przed domem, lub na parkingu to bardzo popularne rozwiązanie, które pomaga utrzymać porządek. Wygląda estetycznie, dopóki w szczelinach nie pojawi się mech, trawa i chwasty. Jednym ze sposobów rozprawienia się z nimi jest użycie sody oczyszczonej. Mech, kępki trawy czy chwasty, które dopiero wyrastają w szczelinach pomiędzy płytkami, można posypać proszkiem i odczekać kilka dni. Najlepiej zrobić to w słoneczny dzień, wtedy chwasty szybciej uschną. Jednak jeśli rośliny są mocno zakorzenione, lepiej jest użyć mikstury z octem.

Robię porządną mieszankę i spryskuje kostkę brukową. Domowe sposoby usuwania mchu i chwastów z chodnika

Ocet to jeden z najtańszych i skutecznych środków do usuwania chwastów z kostki brukowej. Mlecze, trawa, a nawet mech znikną po jego zastosowaniu. Oprysk z octu zmieszanego z wodą przygotowujemy w proporcjach 2:1, czyli dwie porcje octu na jedną porcję wody. Gotową miksturę z octu i wody przelewamy do atomizera, następnie spryskujemy mech lub liście i zielone części roślin wyrastających w szczelinach kostki brukowej. Cześć chwastów szybko zniknie, inne będą powoli usychać. Zabieg warto wykonywać minimum raz w tygodniu. Po miesiącu odrastających roślin będzie znacznie mniej. Taki oprysk będzie najskuteczniejszy, jeśli wykonamy go w słoneczny dzień o poranku. Ocet jest bezpieczny dla kostki brukowej i użyty do zwalczania chwastów raczej nie powinien jej uszkodzić. Jednak skład materiałów użytych do produkcji płytek bywa różny, dlatego warto wcześniej zrobić test. W tym celu można spryskać mało widoczny fragment kostki i przekonać się, jak zachowa się tworzywo.

Wrzątek do usuwaniu mchu z kostki brukowej

Najtańszą metodą usuwania mchu i chwastów z kostki brukowej jest polewanie wrzącą wodą, a następnie wyszorowanie powierzchni. Trzeba jednak uważać, aby nie poparzyć roślin w pobliżu chodnika lub kostki brukowej. Wadą tej metody jest także niższa skuteczność niż użycie roztworu z octem, szczególnie w przypadku silnego porostu mchu.

Usuwanie mchu z chodnika myjką ciśnieniową

Jednym z najskuteczniejszych, naturalnych sposobów usuwania mchu z kostki brukowej jest użycie myjki ciśnieniowej. Jednak to metoda, która wymaga większej inwestycji niż ocet lub soda. Myjka ciśnieniowa to urządzenie, które pod wysokim ciśnieniem wyrzuca wodę, usuwając mech i inne zabrudzenia z powierzchni. Urządzenie kosztuje w zależności od marki od 200 do nawet 1000 zł. Warto pamiętać, że myjka może szkodzić niektóre rodzaje kostki brukowej, szczególnie te starsze i bardziej porowate.

