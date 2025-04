Jakie są sposoby na mycie okien? Jest ich bardzo dużo. Zaczynając od tradycyjnego mycia płynem do szyb, przez wodę z octem na denaturacie kończąc. Jednak warto także zwrócić uwagę na to, by zastosowane środki nie tylko czyściły okna, ale także zapobiegały osadzaniu się brudu. Sprawdź sposób na to, żeby szyby lśniły czystością dłużej niż klika dni po umyciu.

Użyj do mycia okien przed świętami, a uzyskasz perfekcyjną przejrzystość. Szyby będą czyste jak łza i to przez dłuższy czas

Czyste okna bez smug to marzenie tych, którzy uwielbiają obserwować świat zza szyby własnych czterech kątów. Jednak samo mycie okien to czynność nudna i męcząca, dlatego większość osób stara się robić to maksymalnie rzadko. Jeden idealny sposób na mycie okien, nie istnieje. Jedni używają płynu do mycia naczyń i gąbki na większe zabrudzenia, a później pucują szyby gazetą i specjalnym płynem. Są tacy, którzy używają jedynie wody z octem, a jeszcze inni sięgają po myjki ciśnieniowe. Efekt prac bywa różny. Czasami ile byśmy się nie starali i tak pod słońce widać smugi, a za kilka dni szyby znów są brudne. Dzieje się tak dlatego, że zapominamy o ważnych zasadach. Po pierwsze okna powinno się myć przy odpowiedniej pogodzie. Najlepszy jest pochmurny, ale bezdeszczowy dzień. W słoneczny i upalny, kiedy promienie padają bezpośrednio na szyby, woda szybciej paruje i pozostawia ślady po kroplach oraz smugi. Z kolei podczas mroźnej pogody, woda podczas mycia może zamarzać, dodatkowo zarysowując powierzchnię szyb. Doskonałym sposobem na czyste i lśniące okna bez smug jest użycie do ich mycia gliceryny farmaceutycznej. Kupimy ją bez recepty w każdej aptece za grosze. Wystarczy dodać odrobinę specyfiku do wody, którą myjemy szyby. Dzięki temu okna zyskają filtr ochronny, który zapobiega osadzaniu się brudu. Sprawia także, że woda nie zatrzymuje się na szybie. Za gliceryną przemawia również fakt, że podczas mycia okien, smugi powstają zdecydowanie rzadziej niż przy innych metodach mycia szyb. Jak jej używać? Do wiaderka z wodą wystarczy wlać kilka kropel i dokładnie wymieszać. Takim roztworem przecieramy szyby w ostatniej fazie mycia.

ZOBACZ TEŻ: W sklepie wydaję 3 zł i przecieram tym płytki podłogowe. Lepsze niż nabłyszczać. Płytki są lśniące i czyste, ale nie śliskie. Czyszczenie płytek podłogowych z połyskiem