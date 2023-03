Fachowy trik na mycie okien bez smug na wiosnę 2023. Wiele osób wyrzuca ją do kosza, a wspaniale poleruje szyby. Czyste okna wpuszczą wiosenne słońce

Miodzio sposób na to, by kwiaty w wazonie długo stały. Tulipany, róże, goździki i inne rośliny będą jak świeżo zerwane

Czym myć okna, aby były czyste bez smug? Domowe sposoby

Wielkimi krokami nadchodzi wiosna 2023, a wraz z nią wiosenne porządki. Już teraz wiele osób zastanawia się, czym umyć okna, aby były czyste bez smug. Istnieje wiele sposobów na mycie okien, o których zapewne niejednokrotnie słyszałaś, jednak do tej pory nie miałaś odwagi ich przetestować. Z pewnością tanim i naprawdę skutecznym środkiem do mycia okien bez smug jest ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą i tym roztworem wyczyścić szyby i wytrzeć je do sucha. Ocet poradzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami z kurzu i smogu, a dodatkowo działa jak nabłyszczacz. Kolejnym trikiem godnym polecenia do mycia okien jest wykorzystanie tabletki do zmywarki. Wystarczy rozpuścić tabletkę w ciepłej wodzie i takim płynem spryskać szyby, a następnie wytrzeć je do sucha ściereczką z mikrofibry.

Sposób na mycie okien bez smug. Jak myć je gazetą?

Często używając nawet specjalnych płynów do mycia szyb, pozostawiamy na nich smugi. To dlatego tak wiele osób nie przepada za tą czynnością. Okazuje się, że wbrew pozorom wycieranie okien ręcznikiem papierowym nie jest najlepszym pomysłem, gdyż pozostają na szybach paprochy. Eksperci zalecają do mycia okien wykorzystać ściereczkę z mikrofibry. Jednak kiedyś nasze babcie miały swój patent na mycie okien bez smug i to bez tego typu ściereczek. Otóż zastępowały je gazetą papierową. Gazeta dzięki swojej strukturze pozwala na pełne wchłonięcie detergentu, bez pozostawiania smug i nieestetycznych śladów czy zacieków. Spryskaj szyby płynem, a następnie dokładnie przetrzyj je papierową gazetą - najlepiej rób to od góry ku dołowi szyby. Okna będą błyszczeć i pięknie wpuszczać do domu światło.