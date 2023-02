Pierwszorzędny trik na mycie okien bez smug, który pokocha nawet mężczyzna. Dodaj 1 łyżeczkę do wody, a efekt Cię zaskoczy

Lukier na pączku jest popękany? Lepiej go nie kupuj. To warto wiedzieć przed tłustym czwartkiem

Czym myć okna bez smug?

Mycie okien to jedno z najmniej lubianych zadań domowych. Zwłaszcza dlatego, ze już kilka dni po umyciu na szybach widać zacieki i kurz. Drugą kwestią jest fakt, że ciężko jest znaleźć sposób na mycie okien bez smug. Bywa, że nawet popularne płyny do szyb pozostawiają smugi. W tej sytuacji kluczowe jest wybranie odpowiedniej ściereczki do mycia okien. Jeśli szyby są mocno zabrudzone warto w pierwszej kolejności umyć je wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie można spryskać i przetrzeć szyby przeznaczonym do nich płynem. Jeśli chcesz zaoszczędzić na detergentach to śmiało możesz je zastąpić octem, który jest niezawodny w myciu okien bez smug. Po prostu roztworem octu i wody w proporcjach 1:2 umyj szyby i osusz.

Do mycia okien bez smug warto wykorzystać jeszcze jeden patent, który zapewni im błysk i czystość na znacznie dłuższy czas niż przy tradycyjnych metodach. Jeśli chcesz, aby Twoje okna były czyste przez długi czas to dodaj do wody 1 łyżeczkę gliceryny. Kupisz ją niemal w każdej aptece za kilka złotych. Gliceryna tworzy na powierzchni szyb film ochronny, który zabezpiecza je przed osadzaniem się wody, kurzu i innych zanieczyszczeń z powierza. Co więcej, ułatwia polerowanie okien i dzięki temu nie powstają na nich smugi. Jeśli nie masz pod ręką gliceryny, to możesz śmiało ją zastąpić zimowym płynem do spryskiwaczy.